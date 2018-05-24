Как девушки бились за трофей Лиги чемпионов в Киеве

В четверг в Киеве не стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся финал женской Лиги чемпионов. Футболистки французского "Лиона" смогли установить новый рекорд турнира, выиграв трофей третий сезон подряд и в пятый раз в истории. Видео голов и моментов матча "Лион" – "Вольфсбург" в финале женской Лиги чемпионов доступно на нашем сайте.

В основное время поединка зрители, которых в Киеве собралось чуть больше 14 тысяч человек, голов не увидели. В таком случае назначаются два дополнительных тайма по 15 минут. И тут девушки разошлись! На 93-й минуте "Вольфсбург" вышел вперед усилиями Пернилле Хардер. Затем звезда и ключевой игрок немецкого клуба Александра Попп получила вторую желтую карточку и была удалена с поля. И "Вольфсбург" посыпался. Футболистки французского клуба забили четыре мяча: отличились Амандин Анри, Эжени Ле Сомме, Ада Хегерберг и Камиль Абили.

Интересно, что 22-летняя норвежская нападающая Ада Хегерберг забила 15-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов – это рекорд турнира по количеству мячей за один сезон.

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