Как "Динамо" упустило победу на старте Лиги Европы: обзор матча с "Астаной"

Сегодня, 22:54

Голы и лучшие моменты матча Лиги Европы на "Олимпийском"


Киевское "Динамо" не удержало победу над "Астаной" из Казахстана в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Киевляне вели в счете на протяжении всего второго тайма, но пропустили на четвертой компенсированной минуте встречи от Романа Муртазаева. До этого голами отметились Виктор Цыганков, Денис Гармаш и Марин Аничич.

"Динамо" не может выиграть шесть матчей подряд. Неудачная серия подопечных Александра Хацкевича началась поражением от "Аякса" (1:3) в плей-офф Лиги чемпионов 22 августа. Затем были "Черноморец" (1:1), снова "Аякс" (0:0), "Карпаты" (0:2) и "Заря" (1:1).

"Динамо" – "Астана" – 2:2
Голы: Цыганков (11), Аничич (21), Гармаш (45), Муртазаев (90+4)

"Динамо": Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 90), Гармаш (Дуэлунд, 79), Цыганков (Морозюк, 90), Вербич, Русин.

"Астана": Эрич, Постников, Шомко, Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер, Маевский, Ришард (Мужиков, 80), Томасов (Муртазаев, 88), Педро Энрике, Кабананга (Янга, 82).

Предупреждения: Бурда (42), Русин (81).

Напомним, что в среду в Лиге чемпионов стартовал "Шахтер". В Харькове чемпион Украины сыграл вничью с бронзовым призером Бундеслиги "Хоффенхаймом". "Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2 видео голов есть на нашем сайте.
видео, футбол, Лига Европы, Динамо Киев, ФК Астана

Вы сейчас просматриваете новость "Как "Динамо" упустило победу на старте Лиги Европы: обзор матча с "Астаной"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Онлайн матча "Арсенал" - "Ворскла"

Онлайн матча "Арсенал" - "Ворскла" 3:0

Сегодня, 23:07

Текстовая трансляция поединка первого тура Лиги Европы с видеоповторами голов

Футбол

Фото ФК "Динамо"

"Динамо" упустило победу над "Астаной "на 94-й минуте встречи

Сегодня, 21:58

Киевляне стартовали в Лиге Европы с домашней ничьей
Загрузка...

Футбол

"Вильярреал" - "Рейнджерс" - 2:2. Фото AFP

Первый тур Лиги Европы: расписание и результаты четверга

Сегодня, 21:50

Киевское "Динамо" примет "Астану", а полтавская "Ворскла" в Лондоне сразится с "Арсеналом"

Футбол

Футболисты "Ворсклы" готовятся к матчу с "Арсеналом"

"Арсенал" - "Ворскла" в Лиге Европы: когда начало и где смотреть

Сегодня, 21:33

Расписание трансляций матча группы Е в Лондоне 20 сентября на ТВ и в интернете

Футбол

"Динамо" - "Астана" в Лиге Европы: трансляции матча 20 сентября

"Динамо" - "Астана" в Лиге Европы: когда начало и где смотреть

Сегодня, 19:07

Расписание трансляций матча группы К в Киеве 20 сентября на ТВ и в интернете

Футбол

Расписание, результаты и таблицы группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 17:31

В турнире участвуют два украинских клуба - "Динамо" и "Ворскла"
Загрузка...