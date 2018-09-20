Как "Динамо" упустило победу на старте Лиги Европы: обзор матча с "Астаной"

Киевское "Динамо" не удержало победу над "Астаной" из Казахстана в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Киевляне вели в счете на протяжении всего второго тайма, но пропустили на четвертой компенсированной минуте встречи от Романа Муртазаева. До этого голами отметились Виктор Цыганков, Денис Гармаш и Марин Аничич.

"Динамо" не может выиграть шесть матчей подряд. Неудачная серия подопечных Александра Хацкевича началась поражением от "Аякса" (1:3) в плей-офф Лиги чемпионов 22 августа. Затем были "Черноморец" (1:1), снова "Аякс" (0:0), "Карпаты" (0:2) и "Заря" (1:1).

"Динамо" – "Астана" – 2:2

Голы: Цыганков (11), Аничич (21), Гармаш (45), Муртазаев (90+4)

"Динамо": Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 90), Гармаш (Дуэлунд, 79), Цыганков (Морозюк, 90), Вербич, Русин.

"Астана": Эрич, Постников, Шомко, Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер, Маевский, Ришард (Мужиков, 80), Томасов (Муртазаев, 88), Педро Энрике, Кабананга (Янга, 82).

Предупреждения: Бурда (42), Русин (81).

Напомним, что в среду в Лиге чемпионов стартовал "Шахтер". В Харькове чемпион Украины сыграл вничью с бронзовым призером Бундеслиги "Хоффенхаймом". "Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2 видео голов есть на нашем сайте.