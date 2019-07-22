Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Как "Динамо" уступило сельскому клубу перед матчем за Суперкубок Украины

22 июля, 09:36

Подопечные Александра Хацкевича провели два спарринга за день, но ни одного не выиграли

Киевское "Динамо" уступило дебютанту Премьер-лиги "Колосу" из Ковалевки в последнем спарринге перед стартом сезона. Киевляне пропустили первыми в начале второго тайма, но сразу же отыгрались. Тем не менее в оставшееся время команда Александра Хацкевича еще дважды доставала мяч из собственной сетки. Этот матч стал вторым за день для столичной команды – вчера днем "Динамо" сыграло вничью с "Оболонь-Бровар", представляющий первую лигу.

"Динамо" – "Колос" – 1:3
Голы: Беседин (58) – Гавриш (55), Нехтий (75), Черноморец (92)

"Динамо": Бойко (Бущан), Сидорчук (Вербич, 73), Шепелев, Де Пена, Миколенко, Караваев (Цитаишвили, 76), Бурда, Буяльський, Беседин, Кадар, Кедзера;

"Колос" (стартовый состав): Волынец, Зозуля, Гавриш, Максименко, Черноморец, Задоя, Милько, Демченко, Ильин, Смирный, Лысенко

28 июля в Одессе "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Этот поединок ознаменует открытие нового сезона. Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины. Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон. Прямая трансляция матча состоится на телеканале "Украина" 28 июля, начало – в 20:50.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег товарищеский матч, видео голов, Динамо Киев, Колос Ковалевка

Вы сейчас просматриваете новость " Как "Динамо" уступило сельскому клубу перед матчем за Суперкубок Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Заря" договорилась с "Динамо" об аренде нападающего

Сегодня, 09:34

Назарий Русин может перебраться в команду Скрипника

Конец сборов: "Шахтер" с тремя форвардами, а "Динамо" без побед в Украине

Сегодня, 09:30

Гранды начнут сезон 28 июля матчем за Суперкубок

Выбери соперника "Динамо" в Лиге чемпионов – опрос

Сегодня, 08:57

Киевлянам могут попасться – "Брюгге", "Истанбул Башакшехир" или ЛАСК

Криштиану Роналду взбесила замена в матче против "Тоттенхэма"

Вчера, 20:46

После того, как форвард покинул поле, "Ювентус" пропустил два гола и проиграл

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Новичок Премьер-лиги уверенно обыграл "Динамо" перед Суперкубком

Вчера, 18:08

"Колос" из Ковалевки выиграл товарищеский поединок у вице-чемпиона страны

Названы пять продуктов, разрушающих женское здоровье

Врачи назвали самый полезный летний фрукт

"Зеленый" тариф для солнечных панелей на крышах снизят в три раза

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Ученые заставили клетки в мертвом мозге снова работать

О чём не говорят женщины?

Появился гороскоп на неделю, 15-21 июля

Зеленский встретился с представителем МВФ: о чем говорили

15 красавиц российского кино

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Вчера, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Пугачева публично продемонстрировала нежные чувства к Галкину

10 причин почему жить одному — здорово

Кошка умерла из-за шампуня для животных
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь