Как "Динамо" уступило сельскому клубу перед матчем за Суперкубок Украины

Подопечные Александра Хацкевича провели два спарринга за день, но ни одного не выиграли

Киевское "Динамо" уступило дебютанту Премьер-лиги "Колосу" из Ковалевки в последнем спарринге перед стартом сезона. Киевляне пропустили первыми в начале второго тайма, но сразу же отыгрались. Тем не менее в оставшееся время команда Александра Хацкевича еще дважды доставала мяч из собственной сетки. Этот матч стал вторым за день для столичной команды – вчера днем "Динамо" сыграло вничью с "Оболонь-Бровар", представляющий первую лигу.

"Динамо" – "Колос" – 1:3

Голы: Беседин (58) – Гавриш (55), Нехтий (75), Черноморец (92)

"Динамо": Бойко (Бущан), Сидорчук (Вербич, 73), Шепелев, Де Пена, Миколенко, Караваев (Цитаишвили, 76), Бурда, Буяльський, Беседин, Кадар, Кедзера;

"Колос" (стартовый состав): Волынец, Зозуля, Гавриш, Максименко, Черноморец, Задоя, Милько, Демченко, Ильин, Смирный, Лысенко

28 июля в Одессе "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Этот поединок ознаменует открытие нового сезона. Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины. Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон. Прямая трансляция матча состоится на телеканале "Украина" 28 июля, начало – в 20:50.

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