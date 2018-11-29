Как "Динамо" в плей-офф Лиги Европы выходило: отчет о матче с "Астаной"

В четверг в Астане столбик термометра хоть и не опускался ниже нуля, но на улицу нос лучше было не высовывать. Порывистый ветер просто сносил с ног и каждый, кто осмеливался на вылазку, примерял на себя роль кочевника, преодолевающего особенности местного климата. Другое дело "Астана Арена". Ультрасовременный стадион, открытый в 2009 году президентом страны Нурсултаном Назарбаевым при участии, кстати, нашего Андрея Шевченко, в день матча "Астана" – "Динамо" открыл двери и закрыл крышу. Закрывается она, кстати, за 40 минут. В итоге, болельщики на трибунах получили комфортные +10 градусов. Жаль только, что, как в театре, нет гардероба для верхней одежды.

















На поле же было еще жарче. Казахстанцы с первых минут дали понять, кто в доме хозяин. И дважды могли забить. Сначала Маевский с близкого расстояния не попал в створ ворот Бойко, а через минуту уже начудил Томасов, умудрившийся пробить с хорошей позиции также мимо. Динамовцы пытались погасить запал контролем мяча, но получалось у них не ахти как. Видно было, что гости лишь привыкают к особенностям синтетики, иначе сложно объяснить детские ошибки при передачах ближнему, приводившие к опасным обрезкам.

Нельзя сказать, что к середине тайма киевляне вовсю освоились, но вот появляться во владениях Эрича стали чаще. А на 29-й минуте даже открыли счет. Вербич оказался один на ударной позиции и покатил мяч мимо голкипера. Если исходить из логики происходящего, то гол получился не совсем логичным.

Но, как ответил на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич казахстанскому журналисту, "логики в футболе искать не стоит", явно намекая на результат первого матча в Киеве, когда гости столицы забили на пятой добавленной минуте и свели встречу к ничьей 2:2. Сейчас же футболистам "Астаны" катастрофически не везло. Как, к примеру, Муртазаеву на 41-й минуте. Он был один на дальней штанге, что называется, замыкай не хочу, да еще в пустые, но Роман, к счастью, по мячу не попал.

В перерыве искусственное поле "Астаны Арены"… обильно полили водой. Оказывается и с синтетикой такое делают, но не для того, чтобы мяч катился быстрее и скорость игры возросла. А для безопасности футболистов, чтобы подкаты и падения не так сильно "обжигали".

Начало второго тайма напомнило события первого: вновь агрессивный старт хозяев с несколькими опасными моментами у ворот Бойко. И снова на острие Томасов, на этот раз пробивший точно, но прямо в нашего вратаря. Первым на изменения в составе решился Григорий Бабаян, никак не потеряющий приставку "и.о.". Выпустил он Серикжана Мужикова, хотя послышалось и в тоже время насторожило другое – Сержанта Мужика. Чуть позже тренер заменил самого опасного, как казалось со стороны, нападающего Кабанангу, отправив в бой почти копию конголезца – Янгу, такого же габаритного форварда, сразу же показавшего как он опасен на втором этаже. Хацкевич в ответ вместо Шапаренко выпустил Гармаша.

Замены сыграли на руку "Астане", динамовцы уже вообще не угрожали Эричу и полностью обосновались на своей половине поля. В итоге, пропала надобность в Вербиче, и он вскоре покинул поле, уступив место Сидорчуку (в атаку, если можно так сказать, выдвинулся Гармаш). На 74-й минуте очередной чудо-промах удался Муртазаеву: бил казалось наверняка, головой со всей силы, с линии вратарской, но… опять мимо. Очередной всплеск эмоций случился скоро, это Рукавина пробил издали и попал в перекладину. Бойко в экстазе поднял руки вверх – удача в этот вечер была явно на его стороне. А болельщики "Астаны" нашли виновного в лице… арбитра. Давно не приходилось слышать столь дружной кричалки об ориентации судьи.

Тем временем рефери добавил к матчу 5 минут. Как в Киеве в первом матче. Прошли они в атаках хозяев, но, к счастью, на этот раз все завершилось победой "Динамо". Таким образом киевляне за тур до финиша группового этапа забронировали себе первое место, а вместе с ним и евровесну.





N Команда И В Н П М О 1 ДИНАМО К 5 3 2 0 10-6 11 2 АСТАНА АСТАНА 5 2 2 1 7-5 8 3 РЕНН РЕНН 4 1 0 3 4-8 3 4 ЯБЛОНЕЦ ЯБЛОНЕЦ 4 0 2 2 5-7 2