Как "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы: обзор матча с "Олимпиакосом"

Киевляне отпраздновали победу над греками на "Олимпийском"

Динамовцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Фото: AFP

Как "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы: обзор матча с "Олимпиакосом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f26/700/5c6f26700b40a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f26/700/5c6f26700b40a.jpg 2019-02-22T00:30:31+02:00 Футбол Киевляне отпраздновали победу над греками на "Олимпийском"

Киевское "Динамо" по сумме двух матчей обыграло греческий "Олимпиакос" в плей-офф Лиги Европы. После гостевой ничьи – 2:2, в четверг киевляне добыли дома минимальную победу со счетом – 1:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Олимпиакос".

Хозяева на "Олимпийском" открыли счет в конце первого тайма, когда Соль откликнулся на передачу Миколенко на ближнюю штангу. Перед свистком на перерыв Соль мог оформлять дубль, но не сумел с близкого расстояния пробить голкипера "Олимпиакоса". У греков были моменты, чтобы отыграться после перерыва, но очень уверенно действовал в воротах Бойко.

"Динамо" – "Олимпиакос" – 1:0

Гол: Соль (32)

"Динамо": Бойко, Бурда, Кендзера, Миколенко, Буяльский; Вербич (Русин, 90+2), Шепелев, Цыганков, Шабанов, Шапаренко (Гармаш, 76), Соль (Смирный, 90+2).

"Олимпиакос": Са, Торосидис, Сиссе, Цимикас, Бухалакис (Натхо, 65), Фортунис (Герреро, 65), Диаш (Масурас, 46), Гильерме, Поденсе, Мерия, Хассан.

Предупреждения: Вербич (22), Кендзера (23), Шепелев (79) – Сиссе (22), Поденсе (45), Герреро (66), Торосидис (84).

Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос":

Ранее мы давали 13 возможных соперников "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы.

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