Как фантастическая команда Юргена Клоппа вырывала 14 подряд победу в АПЛ у организованных "Волков"

Футболисты "Ливерпуля" признали, что соперник был лучше во втором тайме

Юрген Клопп поздравляет игроков "Ливерпуля" / Фото: Reuters

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В заключительном поединке 24 тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на характере переиграл неуступчивый "Вулверхэмптон" со счетом 2:1 и добыл в чемпионате 14 победу кряду. Теперь "красные" опережают "Манчестер Сити", который идет вторым, на 16 очков и еще имеет матч в запасе.

Смотрите обзор матча "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль"

Команда Юргена Клоппа открыла счет в матче уже на восьмой минуте. После подачи углового никто не удержал Хендерсона. Но "Волки" очень здорово провели первую половину второго тайма и заслуженно сравняли счет после удара Хименеса, а также имели отличные моменты и для второго гола. Но "Ливерпуль" в этом сезоне частенько добивался победы на финишной прямой поединка, и в этот раз на 84 минуте Роберто Фирмино забил важнейший гол ударом в дальний угол. А Хендерсон добавил к голу еще и передачу.

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Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк: "Нужно отдать должное сопернику. Их было тяжело сломить. Во втором тайме они нас превосходили. Нам пришлось выкладываться по полной. Мы недовольны пропущенным голом, но рады тому, как отреагировали. Это замечательные три очка".

Ранее мы писали, что Мбаппе сравнил "Ливерпуль" с машиной.

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту: "Мы хорошо сыграли. Не стоит разочаровываться. Полученный импульс — это важно. Мы хорошо защищались, были хорошо организованы. Хотим конкурировать и продолжать расти. У нас был момент в конце игры, чтобы сравнять счет. Я доволен, когда мы хорошо играем. "Вулверхэмптон" столкнулся с фантастической командой".

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