Как футболисты "Шахтера" делали совместное фото: стюардессы и Фонсека с капитанской фуражкой

Под Киевом, в Святошино, состоялась традиционная фотосессия первой команды "Шахтера", приуроченная к новому сезону. Событие, которое всегда проходит в прекрасной атмосфере, сегодня получилось особенно позитивным. Перед началом съемки вся команда аплодисментами поздравила именинника Тараса Степаненко. Кстати, сама сессия заняла всего несколько минут, а вот полученные снимки теперь станут официальными фото "горняков" сезона-2018/19.























































В этот раз в фотосессии приняли участие и болельщики "Шахтера". Четыре приглашения разыграли среди владельцев абонементов трех последних лет. Счастливчиками стали Наталья Позднякова, Сергей Корнейчук, Андрей Крамаренко и Лев Калищук, которые были с командой с момента приезда в Харьков. Они получили возможность посетить тренировочный центр "оранжево-черных", пообщаться с футболистами и тренерами и, конечно же, сделать совместное фото с "горняками".

"Я всегда поддерживаю "Шахтер", не пропускаю ни одной домашней игры любимой команды в Харькове, а также стараюсь бывать на выездных еврокубковых матчах. Для меня сегодняшняя встреча с игроками – особенное событие, – делится впечатлениями Наталья Позднякова. – Очень хотелось пообщаться с футболистами: пожала руку Мораесу, поговорила с Андреем Пятовым, поздравила Тараса Степаненко – это одни из моих любимых игроков. Все ребята вживую намного выше, больше и сильнее, чем кажется по телевизору и с трибуны. А самое главное, теперь у меня будет уникальный снимок с "Шахтером". Сделаю огромных размеров фотографию и повешу у себя в кабинете".

"Невероятные впечатления! Все будто в кино, как в сказке: побывать на тренировке команды среди игроков, сфотографироваться со своими кумирами – это очень крутые эмоции, – рассказывает Лев Калищук. – Я третий сезон покупаю абонемент на ОСК "Металлист", а до этого был постоянным владельцем абонемента в Донецке и всегда поддерживал "Шахтер". Когда получил приглашение на фотосессию, очень обрадовался и не раздумывал ни секунды – сразу приехал из Харькова сюда. Для каждого болельщика такое фото – мечта!"

Также отдельное фото "горняки" сделали с новым официальным партнером клуба – авиакомпанией SkyUp. Мужское общество футболистов и тренеров дополнили стюардессы, а наставник "Шахтера" Паулу Фонсека примерил фуражку капитана воздушного судна.

Напомним, что в этом сезоне "Шахтер" выиграл чемпионат Украины и завоевал Кубок, а в Лиге чемпионов дошел до 1/8 финала.