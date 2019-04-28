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Как футболисты "Шахтера" не забили два пенальти в одном матче

28 апреля, 16:56

Видео 11-метровых ударов в ворота "Мариуполя" в исполнении Жуниора Мораеса и Алана Патрика

"Шахтер" обыграл "Мариуполь", несмотря на два незабитых пенальти. Фото ФК "Шахтер"
"Шахтер" обыграл "Мариуполь", несмотря на два незабитых пенальти. Фото ФК "Шахтер".

В матче 26 тура чемпионата Украины по футболу лидер сезона "Шахтер" на выезде минимально обыграл "Мариуполь" – 1:0. Гол в начале первого тайма забил Веллингтон Нем. Поединок также запомнился двумя незабитыми пенальти в исполнении футболистов "Шахтера".

В первом тайме не смог реализовать 11-метровый Жуниор Мораес. Он был назначен на 23-й минуте за игру рукой в своей штрафной футболиста "Мариуполя" Сергея Горбунова. Однако украинский бразилец пробил с "точки" мимо ворот.

Видео пенальти Жуниора Мораеса:

Во втором тайме арбитр назначил еще один пенальти в ворота "Мариуполя" – за фол на Мораесе. В этот раз взялся пробивать Алан Патрик, но его удар потянул голкипер Евгений Гальчук.

Видео пенальти Алана Патрика:

Напомним, в предыдущем туре Жуниор Мораес на последних секундах не забил с 11-метровой отметки в ворота "Динамо". Тот матч завершился вничью 0:0. После игры голкипер киевлян Денис Бойко рассказал, как ему удалось отразить пенальти Мораеса. "Я предполагал, куда будет бить Мораес, – сказал Бойко. -  Моя задача была – заставить его пробить в тот угол, потому что он до этого бил туда. Выручил. Ну а то, что я кричал Мораесу после пенальти, пусть останется в истории".

Позже форварду "Шахтера" Мораесу досталось от легенды "горняков" Виктора Грачева. "Знаю, что бить пенальти в ворота "Динамо" должен был Дентиньо, но Жуниор ухватился за мяч и ни с кем не желал делиться. Теперь, если вдруг "Шахтер" не станет чемпионом, я точно буду знать, кто виноват в этом".

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Сегодня|Спорт

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