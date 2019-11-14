Как Гайтана гимном Украины вдохновляла футболистов перед матчем с Эстонией

Наша национальная команда впервые играет в Запорожье

Гайтана поет гимн в Запорожье

Сейчас сборная Украины по футболу проводит в Запорожье товарищеский матч с эстонцами. Онлайн матча Украина – Эстония ведется на нашем сайте.

Гимн нашей державы перед встречей доверили исполнить певице Гайтане. Напомним, мы писали, что гимн исполнит певица, победившая наркозависимость. На странице в соцсети Гайтана призналась в пагубных привычках. Кроме того, певица заявила, что злоупотребляла алкоголем. Однако сейчас, как утверждает Гайтана, она избавилась от вредных привычек и ведет здоровый образ жизни.

Смотрите, как у нее вышло спеть главную песню страны, и как футболисты вместе с главным тренером ей подпевали.

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К слову, в сегодняшнем матче состоялись два "возвращения" футболистов.

Вспомним, как ранее гимн Украины перед отборочным матчем чемпионата Европы с Литвой шикарно исполнил Дзидзьо.

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Смотрите наш видеоанонс матча Украина – Эстония.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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