Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,32
26,76

Как Гайтана гимном Украины вдохновляла футболистов перед матчем с Эстонией

14 ноября, 20:13

Наша национальная команда впервые играет в Запорожье

Гайтана поет гимн в Запорожье

Гайтана поет гимн в Запорожье

Сейчас сборная Украины по футболу проводит в Запорожье товарищеский матч с эстонцами. Онлайн матча Украина – Эстония ведется на нашем сайте.

Гимн нашей державы перед встречей доверили исполнить певице Гайтане. Напомним, мы писали, что гимн исполнит певица, победившая наркозависимость. На странице в соцсети Гайтана призналась в пагубных привычках. Кроме того, певица заявила, что злоупотребляла алкоголем. Однако сейчас, как утверждает Гайтана, она избавилась от вредных привычек и ведет здоровый образ жизни.

Смотрите, как у нее вышло спеть главную песню страны, и как футболисты вместе с главным тренером ей подпевали.

Реклама

К слову, в сегодняшнем матче состоялись два "возвращения" футболистов.

В тренде
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"

Вспомним, как ранее гимн Украины перед отборочным матчем чемпионата Европы с Литвой шикарно исполнил Дзидзьо.

Читайте также: Паулу Фонсека хочет видеть в "Роме" бывшего игрока "Шахтера"

Смотрите наш видеоанонс матча Украина – Эстония.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Запорожье футбол гайтана Сборная Украины сборная Эстонии

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...