Как громили команду Сачко: обзор матча "Заря" – "Ворскла"
За пять "сухих" голов от "Динамо" луганчане оторвались на конкуренте из Полтавы
В 20-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" дома разгромила "Ворсклу" со счетом 3:0 и закрепилась на четвертом месте турнирной таблицы. Напомним, в предыдущем туре обе команды потерпели сокрушительные поражения. "Заря" – от "Динамо" (0:5), а "Ворскла" – от "Карпат" (0:4). Реабилитироваться за предыдущее избиение удалось луганчанам. Полтавчане – снова биты.
Обзор матча "Заря" – "Ворскла" – 3:0
Заря - Ворскла – 3:0
Голы: Силас, 45+1, Громов, 62, Караваев, 77
Заря: Фелипе - Тымчик, Вернидуб, Литвин, Михайличенко - Силас (Чайковский, 66), Арвеладзе - Караваев, Громов (Леднев, 76), Хомченовский - Будковский.
Ворскла: Ткаченко - Пердута, Чижов, Даллку, Артур - Скляр, Кане - Шехич, Шарпар (Габелок, 74), Мысык (Васин, 60) - Коломоец.
Как сообщалось ранее, киевский "Арсенал" одержал первую победу с октября: был бит "Олимпик". Также в этом туре первый исландец в чемпионате Украины дебютировал и подвел "Черноморец".
Между тем "Динамо" обыграло "Десну", но потеряло Соля. Форвард киевлян пропустит матчи против "Челси" в Лиге Европы.
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