Как громили команду Сачко: обзор матча "Заря" – "Ворскла"

За пять "сухих" голов от "Динамо" луганчане оторвались на конкуренте из Полтавы

Автор одного из голов "Зари" Громов. Фото - zarya-lugansk.com.

Как громили команду Сачко: обзор матча "Заря" – "Ворскла" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bf0/db9/5c7bf0db90098.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bf0/db9/5c7bf0db90098.png 2019-03-03T17:27:10+02:00 Футбол За пять "сухих" голов от "Динамо" луганчане оторвались на конкуренте из Полтавы

В 20-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" дома разгромила "Ворсклу" со счетом 3:0 и закрепилась на четвертом месте турнирной таблицы. Напомним, в предыдущем туре обе команды потерпели сокрушительные поражения. "Заря" – от "Динамо" (0:5), а "Ворскла" – от "Карпат" (0:4). Реабилитироваться за предыдущее избиение удалось луганчанам. Полтавчане – снова биты.

Обзор матча "Заря" – "Ворскла" – 3:0

Заря - Ворскла – 3:0

Голы: Силас, 45+1, Громов, 62, Караваев, 77

Заря: Фелипе - Тымчик, Вернидуб, Литвин, Михайличенко - Силас (Чайковский, 66), Арвеладзе - Караваев, Громов (Леднев, 76), Хомченовский - Будковский.

Ворскла: Ткаченко - Пердута, Чижов, Даллку, Артур - Скляр, Кане - Шехич, Шарпар (Габелок, 74), Мысык (Васин, 60) - Коломоец.

Как сообщалось ранее, киевский "Арсенал" одержал первую победу с октября: был бит "Олимпик". Также в этом туре первый исландец в чемпионате Украины дебютировал и подвел "Черноморец".

Между тем "Динамо" обыграло "Десну", но потеряло Соля. Форвард киевлян пропустит матчи против "Челси" в Лиге Европы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как громили команду Сачко: обзор матча "Заря" – "Ворскла"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.