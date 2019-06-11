Сегодня в четвертом туре отборочного турнира чемпионата Европы по футболу в группе І встречались сборные Казахстана и Сан-Марино. Гости и не мечтали о победе, им бы хоть первый гол забить в отборе. Но не получилось и в этом матче. А Казахстан долго запрягал, но быстро поехал во втором тайме, оформив разгром.

Казахстан – Сан-Марино - 4:0

Голы: Куат (45+1), Федин (62), Суюмбаев (65), Исламхан (79)

Другие матчи группы:

21:45. Россия – Кипр

21:45. Бельгия – Шотландия – "Футбол 1"

Турнирная таблица

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 3 3 0 0 8-1 9 2 РОССИЯ 3 2 0 1 14-3 6 3 КАЗАХСТАН 4 2 0 2 7-7 6 4 ШОТЛАНДИЯ 3 2 0 1 4-4 6 5 КИПР 3 1 0 2 6-4 3 6 САН-МАРИНО 4 0 0 4 0-20 0

Обзор первого тайма матча Казахстан – Сан-Марино:

Обзор второго тайма матча Казахстан – Сан-Марино:

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как Казахстан громил Сан-Марино: обзор матча Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"