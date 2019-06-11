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Как Казахстан громил Сан-Марино: обзор матча Евро-2020

11 июня, 19:13

Хозяева поля забили аутсайдерам группы четыре мяча

"Астана Арена" перед игрой
"Астана Арена" перед игрой. Фото: Instagram

Сегодня в четвертом туре отборочного турнира чемпионата Европы по футболу в группе І встречались сборные Казахстана и Сан-Марино. Гости и не мечтали о победе, им бы хоть первый гол забить в отборе. Но не получилось и в этом матче. А Казахстан долго запрягал, но быстро поехал во втором тайме, оформив разгром.

Казахстан – Сан-Марино - 4:0

Голы: Куат (45+1), Федин (62), Суюмбаев (65), Исламхан (79)

Другие матчи группы:

21:45. Россия – Кипр

21:45. Бельгия – Шотландия – "Футбол 1"

Турнирная таблица

N

 Команды

ИВНПМО
1 БЕЛЬГИЯ33008-19
2 РОССИЯ320114-36
3 КАЗАХСТАН42027-76
4 ШОТЛАНДИЯ32014-46
5 КИПР31026-43
6 САН-МАРИНО40040-200

Обзор первого тайма матча Казахстан – Сан-Марино:

Обзор второго тайма матча Казахстан – Сан-Марино:

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег Евро-2020, сборная Казахстана, сборная Сан-Марино

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Сегодня|Спорт

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