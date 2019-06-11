Как Казахстан громил Сан-Марино: обзор матча Евро-2020
Хозяева поля забили аутсайдерам группы четыре мяча
Сегодня в четвертом туре отборочного турнира чемпионата Европы по футболу в группе І встречались сборные Казахстана и Сан-Марино. Гости и не мечтали о победе, им бы хоть первый гол забить в отборе. Но не получилось и в этом матче. А Казахстан долго запрягал, но быстро поехал во втором тайме, оформив разгром.
Казахстан – Сан-Марино - 4:0
Голы: Куат (45+1), Федин (62), Суюмбаев (65), Исламхан (79)
Другие матчи группы:
21:45. Россия – Кипр
21:45. Бельгия – Шотландия – "Футбол 1"
Турнирная таблица
Обзор первого тайма матча Казахстан – Сан-Марино:
Обзор второго тайма матча Казахстан – Сан-Марино:
Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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