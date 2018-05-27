Как киевский финал Лиги чемпионов смотрели на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде

26 мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов: видео "Реал" – "Ливерпуль" – 3:1. В первом тайме голов забито не было, а во втором испанский клуб забил два мяча после "ляпов" голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и один после фантастического удара Гарета Бейла. Англичане ответили точным ударом Садио Мане.

На НСК "Олимпийский" поединок "Реала" и "Ливерпуля" вживую увидели 61 561 зритель. Многие фанаты, у которых не было билета на матч, смотрели ЛЧ в фан-зоне на Контрактовой площади – впервые УЕФА согласился транслировать матч на большом экране в городе, где проходит финал.

Напомним, что более двух тысяч фанатов "Реала" отказались выкупать билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве. Причины – большие сложности и цена перелета в столицу Украины, а также слишком высокие цены на жилье в Киеве.

Интересно, что "Реал" организовал для своих болельщиков просмотр матча на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу", который вмещает 81 тысячу зрителей. Прямо посреди поля были установлены огромные экраны, на которых транслировался матч "Реал" – "Ливерпуль". стадион был заполнен: