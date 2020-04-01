Банкротства клубов и урезание космических зарплат: как коронавирус повлияет на мировой футбол

Сегодня УЕФА проведет видеоконференцию с представителями всех европейских ассоциаций, где будут обсуждать будущее футбола, пострадавшего от коронавируса. На данный момент в Европе продолжают играть только в Беларуси, в остальных странах спорт полностью остановился. Европейские чемпионаты ушли на карантин и по самым оптимистическим прогнозам вернутся не раньше середины мая.

Как коронавирус повлиял на футбол? Во-первых, впервые за 60-летнюю историю был перенесен чемпионат Европы. Евро-2020 должен состояться следующим летом. Ранее лишь война не позволила проводить такие крупные соревнования как чемпионат мира или Олимпийские игры. Сегодня же стадионы по всему миру превращаются во временные больницы, отели для врачей и складские помещения для медицинских нужд. А ледовую арену в Испании и вовсе переоборудовали в морг.

Во-вторых, уже сейчас клубы несут грандиозные финансовые потери – нет дохода от продажи атрибутики и билетов, а ведь для европейских команд это один из главных факторов формирования бюджета. Телетрансляторы ТОП-чемпионатов Европы платят сотни миллионов за сезон, и теперь требуют свои деньги обратно. Пока это лишь слухи, но не исключено, что в случае отмены оставшихся матчей дело дойдет до судов. Для примера, британские каналы хотят вернуть более 800 миллионов евро.

Фото: Reuters/Matthew Childs

В таких условиях команды уже сейчас начинают затягивать пояса. Первым из ТОП-клубов объявил о сокращении зарплат "Ювентус". Следом за ними урезали выплаты игрокам в "Барселоне", подозреваем, что это только начало цепной реакции. В Украине, к слову, первой о сокращении зарплат объявила полтавская "Ворскла".

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Немецкие гранды "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг" и "Байер" пожертвовали круглую сумму для поддержки команд из низших дивизионов, а игроки "Униона" на ближайшие месяцы отказались от зарплаты. Но это все временные меры, если кризис затянется, сбережения рано или поздно закончатся. Уже сейчас есть первые жертвы карантина – словацкий клуб "Жилина" объявил о прекращении существования с 1 апреля.

В-третьих, мировой футбол может забыть о суммах в 100-200 миллионов за одного футболиста. Условная "Барселона" дважды подумает, прежде чем вывалить 200 миллионов евро ради возвращения Неймара, а ведь ему еще и зарплату нужно платить. И если гранды еще смогут удержаться на плаву, то более мелкие клубы может постигнуть судьба "Жилины", основной частью бюджета которой были поступления от продажи игроков.

Неймар – самый дорогой футболист мира / Фото: AFP

Касаемо трансферов, даже если кто-то захочет усилиться в межсезонье, неизвестно, когда оно наступит. ФИФА рассматривает вариант с переносом трансферного окна на конец текущего сезона, при этом текущие контракты игроков должны будут в обязательном порядке продлены до завершения чемпионатов. Но есть другой нюанс – существует вероятность, что следующий сезон начнется сразу по окончании текущего. В таком случае у команд просто не будет времени, чтобы подобрать нужное усиление.

Но для этого сначала нужно доиграть сезон 2019/20. Изначально УЕФА настаивал, что все европейские чемпионаты должны завершиться до 30 июня, чтобы не переносить начало следующего сезона. Но руководители лиг сомневаются, что им удастся закрыть сезон до указанной даты. Появились варианты определения чемпионов с помощью плей-офф раунда, где-то грозятся играть каждые два дня, а Англия готова даже отказаться от одной путевки в Лигу Европы, чтобы спокойно доиграть сезон. Что касается еврокубков, то уже появилась идея провести остаток Лиги чемпионов по системе "Финала четырех". Можно не сомневаться, что с приближением лета в СМИ будут появляться новые варианты спасения европейского футбола, вплоть до отмены текущих результатов. Кстати, УЕФА выступила против такого кардинального решения и пригрозила не пускать в еврокубки команды из стран, где результаты сезона будут аннулированы.

Украинские клубы пока взяли паузу, отчитавшись только о карантине и отмене тренировок. Какие-то подробности прозвучали только от упомянутой выше "Ворсклы". Но другие команды уже зондируют тему с сокращением зарплат. Только юристы утверждают, что по законам Украины неполная выплата оклада может быть лишь в случае договоренности обеих сторон.

В целом же в Украине ситуация немного отличается от западноевропейской. Статья доходов от болельщиков и телетрансляторов не является основной для наших команд, а клубы из нижней таблицы и вовсе выживают только благодаря инвестициям владельца. Только "Шахтер" и "Динамо" могут заработать на трансферах да призовых за еврокубки. Средняя посещаемость матчей чемпионата Украины не превышает 5 тысяч зрителей, а если отбросить наших грандов, то этот показатель не дотянет и до двух. Поэтому благополучие нашего футбола в больше степени будет зависеть от того, насколько серьезно кризис ударит по самим владельцам.

Исходя из вышенаписанного попробуем спрогнозировать последствия для футбола:

Контракты между футболистами и клубом будут изменены . Игроков может ждать как падение окладов, так и пункты о форс-мажоре. Либо вариант, когда большую часть зарплаты будет составлять бонус в зависимости от проведенных игр, но это очень больно скажется на "баночниках". В какой-то мере этот вопрос поднимался в фейковой новости, где вымышленному вирусологу приписывали такие слова: "Вы даете миллионы в месяц футболистам и лишь 1 800 евро в месяц биологам. Вы сейчас нуждаетесь в вакцине. Идите к Криштиану Роналду или Месси, и они найдут вам вакцину".

. Игроков может ждать как падение окладов, так и пункты о форс-мажоре. Либо вариант, когда большую часть зарплаты будет составлять бонус в зависимости от проведенных игр, но это очень больно скажется на "баночниках". В какой-то мере этот вопрос поднимался в фейковой новости, где вымышленному вирусологу приписывали такие слова: "Вы даете миллионы в месяц футболистам и лишь 1 800 евро в месяц биологам. Вы сейчас нуждаетесь в вакцине. Идите к Криштиану Роналду или Месси, и они найдут вам вакцину". Доходы клубов от активности болельщиков упадут . Даже после отмены карантина зрители не сразу решатся идти на стадион. К тому же в Европе поход на стадион – не самое дешевое удовольствие, а ведь кризис зацепил не только команды, но и простых людей, оставшихся без заработка из-за всемирного карантина.

. Даже после отмены карантина зрители не сразу решатся идти на стадион. К тому же в Европе поход на стадион – не самое дешевое удовольствие, а ведь кризис зацепил не только команды, но и простых людей, оставшихся без заработка из-за всемирного карантина. Стоимость игроков существенно снизится. Уже сегодня появляются новости, что клубы опускают цену на своих лидеров. Даже если кто-то найдет 200 миллионов на Неймара, как это примет общество, где еще вчера всем миром собирали на защитные маски?

Как футболисты поддерживают форму во время карантина:

Игроки "Осасуны" играют в теннисбол через кусты Видео: Twitter

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