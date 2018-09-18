Как Месси и "Барселона" громили ПСВ: обзор матча Лиги чемпионов

Сегодня, 22:50

Голы и лучшие моменты матча первого тура группового этапа на "Камп Ноу"


Во вторник, 18 сентября, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов: "Барселона" разгромила голландский ПСВ со счетом 4:0. Три гола в матче забил Лионель Месси, а добил роттердамцем Усман Дембеле. Интересно, что последний гол каталонцы забивали, играя в меньшинстве.

Кстати, сегодня Месси первым в истории оформил восьмой хет-трик в Лиге чемпионов.

"Барселона" – ПСВ – 4:0
Голы: Месси (31, 77, 87), Дембеле (74)

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Умтити, Ракитич (Видаль, 85), Бускетс, Коутиньо (Лангле, 81), Дембеле (Артур, 83), Месси, Суарес.

ПСВ: Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер (Изима-Мирен, 66), Хендрикс, Перейро, Лосано, Росарио (Гутьеррес, 82), Бергвейн (Мален, 78), де Йонг.

Предупреждения: Виргевер (30), Умтити (55), де Йонг (57).

Удаление: Умтити (79).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.
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Сегодня|Спорт

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