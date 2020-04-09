Гол Нойока, суперпас Мили и дебют Хачериди: как "Динамо" выиграло в полуфинале Кубка Беларуси

Как известно, единственной страной в Европе, где продолжают играть в футбол во время пандемии коронавируса, остается Беларусь. Вчера вечером там прошли первые полуфинальные матчи национального Кубка. В одном из них, как мы сообщали, брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер", который тренирует бывший наставник "Зари" украинец Юрий Вернидуб.

Судьба встречи была решена уже в стартовую четверть часа. Сначала украинский полузащитник "Динамо" Александр Нойок открыл счет – уже на шестой минуте. А на 13-й Павел Савицкий удвоил преимущество коллектива из Бреста после классной передачи Артема Милевского. В составе чемпионов Беларуси наконец-то дебютировал украинский защитник Евгений Хачериди. В середине второго тайма Милевского заменили, а Нойок получил желтую карточку. Смотрите видеообзор матча.

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Ответный матч между "Шахтером" и "Динамо" запланирован 29 апреля, а финал Кубка Беларуси – на 24 мая на минском стадионе "Динамо".

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Смотрите сюжет, как Милевский пропил свой успех

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