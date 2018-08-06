Как начинался "Манчестер Юнайтед": раздевалкой для футболистов были пабы

В январе 2018-го самым прибыльным футбольным клубом мира назвали "Манчестер Юнайтед", заработавший за предыдущий сезон 676 миллионов евро и обойдя победителя Лиги чемпионов мадридский "Реал" (674). А когда-то ныне денежный и самый титулованный клуб Британии играл на разваливающейся арене и был в полушаге от банкротства...

Команда рейлуэй

История МЮ начинается в 1878 году: рабочие вагоностроительного завода Ньютон-Хит, входившего в состав ланкаширской и йоркширской железной дороги попросили у работодателей помощь на создание футбольной команды. Те были не против, а возникший коллектив назвали "Ньютон Хит Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй". В первые годы после основания "Ньютон Хит" играл нечасто, в основном против других железнодорожных команд. В сезоне-1883/84 "язычники" подали заявку на участие в Кубке Ланкашира. В первом официальном матче "Хит" вылетели из Кубка, проиграв резервной команде прошлогодних победителей Кубка Англии, "Блэкберн Олимпик", 7:2. В сезоне-1885/86 "Ньютон Хит" выиграл первый трофей, став обладателем Кубка Манчестера и окрестностей. В 1886-м клуб повысил статус до профессионального, пригласив известных футболистов сборной Уэльса, Джек Пауэлл стал капитаном, и "Нью Хит" впервые в своей истории сыграл в Кубке Англии. В сезоне-1892/93 "язычники" вступили в Футбольную лигу.

Спасли собака и пиво

В 1902-м команда была на грани банкротства, задолжав более 2500 фунтов. Стадион "Бэнк Стрит" закрыли судебные приставы. Организовали благотворительный базар для сбора средств. Ящик для денег был привязан и к спине сенбернара капитана команды Гарри Стаффорда. Через несколько дней собака сбежала, ее нашел местный бизнесмен, управляющий пивоваренным заводом, Джон Генри Дейвис. Стаффорд уговорил его вложить деньги в команду. Дейвис стал президентом клуба, уже "Манчестер Юнайтед", хотя рассматривались "Манчестер Селтик" и "Манчестер Сентрал". Цвет футболок с зеленого с золотым изменили на красный с белым.

Раздевалка в коронах

Первые матчи клуб проводил на поле "Норт Роуд" вблизи вагоностроительного завода. Дренаж газона практически не работал, стадион часто был окутан густыми облаками пара от проезжающих поездов, места для раздевалки не было, и игроки переодевались в пабах на Олдемской дороге, таких как "Три короны", и отеле "Ножницы" в паре сотен ярдов от стадиона. Команда переехала на "Бэнк Стрит", а в 1909-м Дейвис решил, что стадион недостаточно хорош для команды, только выигравшей Первый дивизион, Кубок и Суперкубок Англии, и выделил на арену 60 000 фунтов, а затем еще 30 000. Строительство было завершено к концу 1909 года. 19 февраля МЮ уступил "Ливерпулю" 3:4, а журналист написал: "Самое красивое, просторное и поразительное место, которое я когда-либо видел. Ему нет равных в мире".