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Как она так вывернулась? Лучший новичок чемпионата Бельгии получил жуткую травму ноги

16 декабря, 17:07

18-летний футболист "Андерлехта" надолго угодил в клубный лазарет

Полузащитник бельгийского "Андерлехта" Яри Версхарен получил серьезную травму ноги в матче чемпионата страны против "Стандарда" (1:1). Во время своей атаки 18-летний игрок неудачно оступился, и его лодыжка вывернулась в неприродное положение, перпендикулярно голени. При этом игра не была остановлена сразу, так как арбитр в этом моменте нарушения правил не зафиксировал.

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Яри Версхарен

Яри Версхарен / Фото: Twitter

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По предварительным прогнозам, Версхарен получил частичный разрыв связки правой лодыжки. В ближайшие дни Яри пройдет дополнительное медобследование, чтобы получить более подробный диагноз.

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Интересно, что сегодня в Бельгии награждали лучших футболистов и тренеров года. Яри Версхарен победил в номинации лучший новичок, но лично явиться за наградой он не смог по причине травмы.

В текущем сезона на счету 18-летнего Версхарена 20 матчей во всех турнирах, два забитых гола и одна результативная передача. Также он уже успел дебютировать во взрослой сборной Бельгии. Transfermarkt.com оценивает игрока в 16 миллионов евро.

Напомним, что в начале ноября игрок "Эвертона" Андре Гомеш получил ужасный перелом ноги в матче против "Тоттенхэма". В результате столкновения с соперниками голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное страшное положение.

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травма Андерлехт чемпионат Бельгии Яри Версхарен

Источник: Сегодня|Спорт

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