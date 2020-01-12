Как поставить в тупик футболиста: игроки "Реала" угадывали свои имена

Тренировка "Реала" / Фото: Reuters

Сегодня, 12-го января, "Реал" в Саудовской Аравии проведет финальный матч Суперкубка Испании против "Атлетико". Накануне поединка на арене "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде футболисты "сливочных" попытались угадать свои фамилии и номера, которые были нанесены на футболки на арабском языке. Ранее мы писали, как "Реал" обыграл "Валенсию" в полуфинале Суперкубка.

Стоит отметить, что распознавали свои футболки мадридцы по номерам, большинство из которых считывались.

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Ранее мы также сообщали, что голы Месси и Гризманна не спасли "Барселону" от поражения "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. "Матрасники" первыми открыли счет – на 19-й секунде второго тайма, вышедший на замену в перерыве, Коке распечатал ворота каталонцев. Но "Барселона" сумела быстро отыграться и выйти вперед – сначала отличился Лионель Месси, а затем своей бывшей команде забил Антуан Гризманн. "Атлетико" отыгралось за девять минут до конца встречи, а затем забили и победный гол.

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Между этими взятиями ворот еще при счете 2:2 случился самый скандальный эпизод встречи. Мяч попал в руку защитнику "Барселоны" Жерару Пике, но арбитр даже с помощью системы VAR не увидел нарушение правил и не поставил пенальти в ворота каталонцев. К счастью, эта ошибка не повлияла на исход встречи.

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