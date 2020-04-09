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Как президент: появились фото номера, в котором отбывает домашний арест Роналдиньо

9 апреля, 12:26

Богдан Юрков

В распоряжении звезды бразильского футбола в парагвайском отеле - бассейн на крыше и ванная с гидромассажем

Стало известно, в каких условиях после выхода из тюрьмы в Парагвае проживает обладатель "Золотого мяча", бывший полузащитник "Барселоны" бразилец Роналдиньо. Напомним, накануне Роналдиньо перевели под домашний арестпосле более чем месячного пребывания за решеткой в результате въезда в Парагвай по поддельным документам.

Резиденцией домашнего ареста 40-летнего Роналдиньо и его брата-агента стал шикарный отель Palmaroga в Асунсьоне. Как сообщает The Sun, здесь в его распоряжении президентский номер люкс, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн на крыше здания, коктейли в баре, тренажерный зал и другое.

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Роналдиньо

Роналдиньо / Фото: Reuters

Из-за коронавируса часть этих сервисов может быть недоступной, но удобная кровать с балдахином и ванная с гидромассажем Роналдиньо точно обеспечены.

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Кстати, сейчас стоимость номера звезды бразильского футбола в Парагвае составляет около 100 евро в сутки из-за пандемии коронавируса, тогда как в обычное время за него платят в два-три раза дороже.

Смотрите, чем на карантине заняты другие звезды спорта

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Парагвай сборная Бразилии Роналдиньо домашний арест

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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