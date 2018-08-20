Как прошел уикенд в чемпионате Украины: ничья львовского Жозе и два сгоревших нуля "горожан"

Все самое интересное в туре состоялось в субботу: чемпион экзаменовал амбициозного дебютанта с новым тренером, а участник Лиги чемпионов проверял истинные возможности неожиданного лидера.

ЦЫГАНКОВ И ЕГО ВРЕМЯ. Матч "Динамо" — "Александрия" (1:0) был центральным в туре. Обязывали результаты команд за предыдущие с начала чемпионата четыре тура. Оба подошли к очной встрече с "нулем" потерянных очков и без пропущенных мячей. Могли сохранить ворота на замке и в этот раз, но против безголевой ничьей был Виктор Цыганков. Именно его индивидуальные действия предопределили исход поединка и показали, почему в свои 20 лет он является самым "дорогим" игроком команды (Transfermarkt оценивает в 8 млн евро). На 68-й минуте Виктор, появившийся на поле сразу после перерыва, взял игру на себя и дальним ударом установил окончательный счет в матче. Удивительно, что в последний раз, когда команды играли на "Олимпийском", Цыганков также забил, и сделал это на 67-й минуте. А вообще у капитана киевлян есть "любимые" команды, и "Александрия" одна из них. Ее он огорчал уже трижды, как "Зарю", "Олимпик", "Мариуполь" и "Карпаты".

Действия динамовца отметил и наставник "Александрии" Владимир Шаран, посоветовавший тренеру сборной Андрею Шевченко обратить внимание также и на его подопечного Андрея Цурикова: "Думаю, к нему стоит присмотреться. На своем фланге ему нет равных: не видел никого в УПЛ с таким КПД. Что касается игры, то мы попытались достойно выступить, но двух комбинаций за матч мало для положительного результата". В Киеве у "горожан" оборвалось сразу два рекорда. Беспроигрышная серия "Александрии", стартовавшая еще 24 февраля, остановилась на 17-й игре (было +11 = 5). А безголевая рекордная — на 518-й минуте.

"Думал, соперник будет играть более агрессивно, но даже после пропущенного мяча они отошли назад, — скажет после матча коуч киевлян Александр Хацкевич. — Такое ощущение, что они изначально ставили задачу не проиграть". Стоит отметить, что белорусский специалист немного перетасовал состав, дав возможность передохнуть игрокам центра поля перед поединком с "Аяксом" в Лиге чемпионов. Трио в опорной зоне составили Виталий Буяльский, бразилец Че Че и Александр Андриевский. Выглядели они неплохо, но не хватало по-настоящему хорошей агрессии, которая присуща Сергею Сидорчуку и Денису Гармашу. Последний и вовсе наблюдал за игрой с трибуны.

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ БОЛБАТА. "Шахтер" почти без проблем разобрался в гостях со "Львовом" (2:0). "Горняки" и так считались фаворитом матча, а тут еще за несколько дней до поединка "горожане" пережили тренерскую рокировку: бывший рулевой Жилмар ушел в отставку после вскрывшегося факта отсутствия у него тренерской лицензии PRO. А новый наставник Юрий Бакалов принял команду лишь за сутки (!) до поединка с "оранжево-черными" и, как признался после игры, даже не успел провести с подопечными ни одной полноценной тренировки.

Тем не менее именно львовяне должны были открывать счет в поединке, но Ракицкий, подстраховав Пятова на линии ворот, вынес мяч с "ленточки" после удара Аугусто. Как показали дальнейшие события, это был самый опасный момент у хозяев в матче. И почти тут же "Шахтер" наказал соперника за расточительность. Мораес (абсолютный лидер ЧУ по системе "гол + пас" — 3+3) передачей вразрез бросил в прорыв Марлоса, а тот изящно перебросил Бандуру — 1:0. "Горожане" чуть "поплыли", и подопечные Паулу Фонсеки еще до перерыва могли снять все вопросы о победителе, но не реализовали пару убойных моментов.

После антракта игра успокоилась, но находилась под полным контролем "оранжево-черных". Дело шло к минимальной победе "Шахтера", но в концовке львовяне решили соблюсти традицию пропускать на последних минутах. На этот раз их огорчил Болбат, забивший свой дебютный гол за "горняков", который посвятил жене и сыну. Интересно, что предыдущее результативное действие Сергея в составе дончан было датировано еще летом 2014 года: в Суперкубке Украины против "Динамо" он отдал голевой пас на Марлоса. А теперь уже натурализованный бразилец приложил ногу к успеху партнера, пусть и косвенно: его удар заблокировал защитник, но мяч отлетел прямо к Болбату, который без раздумий пальнул по воротам, точно в левую от Бандуры "шестерку" — 2:0. "Все абсолютно закономерно. Хорошая и заслуженная победа", — прокомментировал исход поединка Паулу Фонсека, проводивший 100-й матч во главе "Шахтера". Кстати, утром в день игры португальский наставник "горняков" вместе с одним из своих ассистентов Игорем Дуляем поучаствовали в проекте "Давай, играй!". На одной из спортплощадок Львова они провели с ребятами двусторонку в качестве играющих тренеров, победу в которой одержала команда Фонсеки.

Львовский Жозе начал с ничьей

После 5-го тура в чемпионате не осталось команд без набранных баллов — первое очко в УПЛ, наконец, добыл киевский "Арсенал" Фабрицио Раванелли. "Канониры", заканчивая игру вдесятером, удержали ничью с "Черноморцем" (1:1). Но их звездный итальянский наставник явно желал большего, заявив после матча: "Должны были побеждать, имели достаточно шансов забить второй гол и победить. Постоянно допускаем одни и те же ошибки. У нас всего один набранный балл, и это неправильно".

"Десна" забила первые голы в УПЛ на родном стадионе, уйдя на перерыв матча с "Карпатами" с комфортными 2:0. Но после антракта галичане, ведомые новым наставником Жозе Мораишем, перевернули ход поединка, установив паритет (2:2). Экс-ассистент Жозе Моуриньо начал в Украине с результативной ничьей.

"Ворскла" впервые в сезоне играла на домашнем стадионе, на котором было установлено новое освещение, отвечающее требованиям УЕФА, — Полтава готовится принимать матчи еврокубков. И первый гол в "новом свете" у подопечных Василия Сачко вышел еврокубкового уровня: Кулач с линии штрафной пробил бисиклетой — точно в "девятку"! А второй мяч в ворота Худжамова стал курьезным — автоголом отличился Полегенько.

"Заря" и "Олимпик" оформили первый в сезоне "сухарь", не наиграв даже на гол. Для подопечных Санжара это третья подряд ничья.