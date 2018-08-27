Как прошел уикенд в чемпионате Украины: первая победа Раванелли и непокоренная Одесса

Ведущая тройка чемпионата отстрелялась еще до воскресенья. На вершине вновь сменился лидер, а дерзкой "Александрии" явно понравилась компания "Шахтера" и "Динамо". Видео голов всех матчей 6 тура чемпионата Украины: "Шахтер" побеждает в донецком дерби, "Динамо" теряет очки.

ДЕНЬ "ШАХТЕРА". Стартовый поединок тура оказался сверхнасыщенным на события. "Шахтер" и "Олимпик", забив на двоих семь мячей (5:2), выдали самый результативный матч Премьер-лиги за последние 10 месяцев. Больше других в голевой феерии поучаствовал форвард "горняков" Жуниор Мораес, первым в нынешнем сезоне оформивший хет-трик — дебютный в футболке "Шахтера" и 5-й в своей украинской карьере. Благодаря этому 31-летний бразилец не только захватил лидерство в снайперской гонке чемпионата (6 мячей), но и вошел в топ-пятерку лучших бомбардиров-легионеров в истории УПЛ (63 гола), потеснив с 5-й строчки таблицы Васила Гигиадзе (61). А для открывшего счет в донецком дерби Марлоса (кстати, по иронии судьбы, 11-й номер "горняков" сделал это на 11-й минуте поединка) этот гол стал юбилейным, 50-м, в составе "оранжево-черных".

После матча оба главных тренера были единодушны в оценке игры. "Поединки с "Олимпиком" нам всегда даются сложно, но в этот раз наши футболисты отлично проявили себя в атаке, не оставив сопернику шансов. Должен похвалить ребят за храбрость и скорость игры", — сказал коуч "горняков" Паулу Фонсека. А его визави Роман Санжар констатировал: "Шахтер" победил заслуженно. Мы полностью провалили первый тайм".

Красивой и результативной победой "горняки" сделали хороший подарок себе и своим болельщикам ко Дню шахтера, традиционно отмечаемому в последнее воскресенье лета. А накануне некоммерческий фонд ФК "Шахтер" Shakhtar Social подарил настоящий праздник детям с особенностями ментального развития — воспитанникам мариупольского городского центра "Поверь в себя". На площадке "Давай, играй!" для них была проведена 45-минутная футбольная тренировка, включавшая индивидуальные упражнения с мячом, специализированные игры и задания. С ребятами работали тренеры-волонтеры, прошедшие специальное обучение по методике английской Премьер-лиги.

НЕ ДЕНЬ "ДИНАМО". Выезд в Амстердам на матч Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:3) аукнулся киевлянам и в чемпионате. Александр Хацкевич, памятуя о скором обратном визите голландцев, выставил на игру с "Черноморцем" практически резервный состав с вкраплением недавних новичков. Так, левый фланг был отдан на откуп Виталию Миколенко и Сидклею, еще один бразилец Че Че попал в трио к Шепелеву и Андриевскому в центре поля, а из твердой обороны место в старте нашлось лишь Бурде. Привычного же на острие Беседина заменил Русин, который и стал автором единственного гола гостей, когда на 59-й минуте открыл счет ударом головы. Опередил 19-летний форвард Грачева, который, к слову, не только реабилитировался за позиционную ошибку, но и вскоре поставил точку в матче, катившемуся к очередной, 5-й по счету, победе динамовцев со счетом 1:0. Одесская крепость вновь, как и в прошлом сезоне, оказалась для киевлян неприступной.

"Александрия" довольно легко расправилась с участником группы Лиги Европы — "Ворсклой" (2:0). Героем встречи стал Банада, оформивший "дубль" за три минуты. 26-летний полузащитник в пяти матчах забил уже 4 мяча. Зато за весь прошлый сезон он отличился всего трижды.

Раванелли держит слово

Свершилось! Фабрицио Раванелли одержал-таки свою дебютную победу УПЛ. Неделю назад, завоевав первое очко в ЧУ, итальянский коуч "Арсенала" пообещал скорую победу своей команды, и слово сдержал — "канониры" переиграли на выезде "Карпаты" (2:1). Выдержав стартовый натиск галичан, гости забили дважды: Ориховский классно исполнил штрафной, а Гринь результативно завершил стремительную контратаку. После антракта "Карпаты" насели на ворота "Арсенала". Карраскаль не реализовал пенальти, но почти тут же Эрбес забил с игры. У хозяев был почти целый тайм на то, чтобы отыграться, но больше пробить Ситало они так и не смогли. "Арсенал" второй матч подряд доигрывал в меньшинстве (в концовке за грубость был удален Пирис), но, как и неделю назад, сумел выстоять, сохранив нужный для себя счет, и настиг в турнирной таблице "Мариуполь".

В матче с участием азовцев также был "джентльменский набор" из нереализованного пенальти и красной карточки. Еще до перерыва гостивший в Мариуполе "Львов" мог решить судьбу матча, если бы не голкипер хозяев Худжамов, тащивший все, что летело в его ворота, включая выстрел с "точки" от Бруно. Не справился лишь с ударом головой от Парамонова перед самым перерывом. Однако, воодушевленные подвигами своего капитана, мариупольцы после антракта выровняли игру, дважды отыгрывались и в итоге не позволили Юрию Бакалову одержать первую победу во главе "горожан".

В поединке с "Десной", который пришелся между матчами ЛЕ с "Лейпцигом", наставник "Зари" Юрий Вернидуб решил дать отдых некоторым из своих лидеров, прибегнув к ротации. Это обстоятельство оказалось решающим: вся игра прошла под диктовку гостей "Славутич Арены", которым удался быстрый гол — красивейший удар в "девятку", без шансов для Махарадзе, нанес Старенький. После перерыва Вернидуб бросил в бой свою палочку-выручалочку Караваева, но даже у капитана "Зари" вчера мало что получалось: за весь матч "черно-белые" не нанесли ни одного удара в створ. А "Десна", остро действуя на контратаках, вполне могла довести счет до крупного, но ограничилась итоговыми 2:0.