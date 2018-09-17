Как прошел уикенд в чемпионате Украины: "Шахтер" прервал суперсерию "Александрии", а "Динамо" снова теряет очки

"Шахтер" провел успешную генеральную репетицию перед стартом в ЛЧ. Чемпион и лидер нынешнего сезона уверенно переиграл на выезде своего ближайшего преследователя – "Александрию" (2:0).

С первых минут поединка хозяева дали понять, что главная их задача – не пропустить. Они "окопались" на своей половине, навязав дончанам вязкую плотную игру с многочисленными единоборствами и стыками. Прорвать оборону "горожан" подопечным Паулу Фонсеки удалось на экваторе первого тайма. Болбат, заменивший в стартовом составе травмированного Нема, сделал заброс на ход Марлосу, а тот, вытянув вперед ногу, пробил носком в касание в противоход вышедшему навстречу Панькиву – 0:1. Впервые в сезоне пропустив дома, "Александрия" согласилась на открытый футбол. На встречных курсах игра пошла веселее, моменты стали возникать у тех и у других ворот, но гол был забит еще лишь однажды, в самой концовке. Правда, сначала судьи отменили одно взятие ворот, причем ошибочно: усмотрели несуществующий офсайд у Марлоса, выведшего Мораеса на пустые ворота. Однако, спустя несколько минут цифры на табло все же изменились. После перехвата в центре Алан Патрик бросил в прорыв свежего Коваленко, который, оттеснив защитника, пробил по диагонали в дальний угол – 0:2.

После матча один из героев встречи Сергей Болбат признался: "Пожалуй, это был самый тяжелый поединок со старта сезона. Напряжение было до последних минут, пока мы не забили еще".

А наставник "горняков" Паулу Фонсека, к слову, одержавший свою 80-ю победу во главе "оранжево-черных" во всех турнирах, на послематчевой пресс-конференции сыпал комплиментами в адрес хозяев — и за хорошую игру, и за традиционно теплый прием: "Мне приятно приезжать в Александрию и играть здесь. Стадион почти всегда заполнен. Фантастическая атмосфера!".

Прервав 15-матчевую беспроигрышную домашнюю серию александрийцев в чемпионате Украины, длившуюся больше года, "Шахтер" увеличил отрыв в таблице до 5 очков и в хорошем настроении подходит к старту в Лиге чемпионов.

"Динамо": уже три матча без побед

Киевский клуб вновь потерял очки. На этот раз в Запорожье, где базируется неуступчивая "Заря" (1:1). Хозяева усилиями Громова забили первыми. Могли при определенном стечении обстоятельств и вовсе победить, но в матче с малым количеством голевых моментов и акцентом на борьбу определяющим стал фактор неожиданности. Как, например, в случае с голом Сидорчука. Он решил пробить издали и ювелирно поразил угол ворот Махарадзе.

"Ничейный результат для нас равносилен поражению, – сказал после матча наставник гостей Александр Хацкевич. – Но ребята выполняли то, о чем мы договаривались. Если разобраться, то результат закономерен".

Согласен с коллегой и главный тренер луганчан Юрий Вернидуб: "Закономерный результат. Хотя, используй мы свои моменты, счет мог быть другим".

В составе "Динамо" вновь не оказалось основного форварда Беседина. Его обещанное возвращение на поле переносится на игру Лиги Европы с "Астаной". Пока же тренер с первых минут доверил место впереди Русину. Когда нужно было спасать игру, на поле вышли Супряга и датский новичок Дуэлунн, но прервать серию неудач так и не удалось.

Фишка тура: радушные хозяева

Лишь в 1 из 6 матчей восьмого тура чемпионата Украины удача улыбнулась хозяевам:

"Десна" переиграла "Арсенал" (1:0). В большинстве случаев доминировали гости.

Юрий Бакалов отпраздновал дебютную викторию со "Львовом": обыграл "Черноморец" (1:0) благодаря Бруно, забившему в 3-м матче кряду.

"Мариуполь" вторую победу в сезоне вновь одержал на стадионе "Динамо". В 3-м туре азовцы обыграли тут "Арсенал", а вчера — "Олимпик" (3:1), нарушив традицию во встречах с командой Санжара обмениваться лишь домашними викториями.

Добавили себе позитива перед стартом в Лиге Европы игроки "Ворсклы", вырвав победу у "Карпат" (1:0) в компенсированное время.

Таблица чемпионата Украины по футболу



