Как прошел уикенд в чемпионате Украины: "Шахтер" уходит в отрыв, а коуч киевлян отрицает отставку

Главная сенсация тура состоялась на НСК "Олимпийский". "Карпаты", которые неделей ранее проиграли дома аутсайдеру "Арсеналу-Киев" (1:2), сейчас разжились тремя очками в матче с "Динамо" (2:0). Причем если брать игру в целом, то вполне по делу. Хозяева в первом тайме не создали ровным счетом ничего, за исключением момента в самом дебюте (Супряга попал с метра в штангу). В остальное время выгоднее выглядели гости, при этом ассистентами выступали игроки "Динамо". Сначала Вербич непонятно зачем сделал диагональ назад, превратившуюся в прорыв Мякушко и гол в пустые от Шведа, после чего Кадар как-то странно освободил зону для еще одного прицельного удара все того же Шведа.

Сразу после перерыва на поле появился Русин. Быть бы Назарию героем, но подвела реализация. Особо насели динамовцы на ворота Кучинского после удаления Мегремича на 55-й минуте. Но голкипер львовян выстоял, напомнив Бойко в домашней игре с "Аяксом". Да, были штанга и перекладина, но со временем пыл угас, а гости умело использовали "автобус". "Я принял для себя решение, которое пойдет на пользу команде, и поблагодарил футболистов за проведенное вместе время, – заявил после игры наставник "Динамо" Александр Хацкевич. – В понедельник переговорю с президентом". Когда же тренера спросили чуть позже о его желании уйти в отставку, он сказал FootballHub: "Меня не так поняли".

"Шахтер"

"Шахтер", считавшийся фаворитом матча с "Мариуполем", уверенно подтвердил этот статус, переиграв оппонента по всем статьям (владение мячом – 74% на 26%, удары – 13:2). Правда, благодаря киперу гостей Гальчуку и арбитру встречи Катерине Монзуль, не поставившей пенальти за фол Белого на Алане Патрике, нули на табло горели почти до перерыва. А потом прошла фирменная атака "горняков": забегание Исмаили слева, прострел вдоль ворот и точный удар Мораеса. 1:0 – 7-й гол бразильца в нынешнем сезоне и 100-й мяч, который "Шахтер" забил "Мариуполю" в ЧУ. Азовцы стали четвертым клубом, после "Карпат", "Таврии" и запорожского "Металлурга", чьи ворота "оранжево-черные" поражали в вышке не менее 100 раз. При этом вторую сотню пропущенных голов они предпочли "откупорить" сами. Вскоре после антракта Дава, пытаясь прервать прострел Марлоса на Нема, сделал это неудачно, вместе с мячом закатившись в ворота – 2:0.

Если победу дончан можно назвать дежурной, то околофутбольные события до и после матча стали нерядовыми. Предыгровая тренировка "Шахтера", проходившая за день до игры на ОСК "Металлист", была открытой для болельщиков, и около тысячи фанов с интересом наблюдали, как занимаются футболисты. А потом игроки и тренеры "Шахтера" поднялись на трибуну и сделали с болельщиками совместное фото. А по окончании игры удивил Фонсека. Послематчевое флеш-интервью португальский наставник впервые начал фразами на русском: "Важная победа. Мне понравился первый тайм. Много моментов. Мы играли быстро".

Другие матчи тура: "Я" Билонога и "шлягер" от "Зари"

В матче-открытии тура "Ворскла" провела едва ли не лучший свой поединок в нынешнем сезоне, одолев "на флажке" "Черноморец" (2:1). Чем ближе старт полтавчан в ЛЕ, тем в лучших кондициях находится команда Василия Сачко. Кстати, как утверждает канал "Футбол", УЕФА разрешит "Ворскле" провести домашние поединки группового этапа на родном стадионе. Этот вопрос улажен на 99%.

"Александрия" к середине первого тайма во Львове пропустила больше, чем за шесть предыдущих поединков сезона. Видимо, галичане испугались собственной прыти и принялись играть на удержание счета. За что и поплатились после перерыва: джокеры Шарана – Грицук и Ситало – уравняли ситуацию (2:2). Первая победа Юрия Бакалова во Львове снова откладывается. Впрочем, и за одно набранное очко во вчерашнем матче наставник "горожан" должен быть благодарен судьбе: в концовке Грицук мог вырвать победу, угодив в перекладину.

"Заря" пережила очень непростую для себя неделю, вместившую досадное поражение от "Лейпцига" в Лиге Европы и последовавшие за ним заявления Юрия Вернидуба о желании уйти в отставку. Но, как пел Андрей Макаревич, "в бурю лишь крепче руки". Луганчане мобилизовались и просто уничтожили в Киеве "Арсенал" (5:0), попытавшийся сыграть с ними в открытый футбол. Раванелли потерпел самое крупное поражение в УПЛ, проиграв со "шлягерным счетом", а "Заря", поднявшись на 4-е место в таблице, дала понять своему наставнику: рано вы в нас разуверились.

"Десна" после уверенной выездной победы в минувшем туре над "Зарей" довольно неожиданно уступила дома "Олимпику" (0:1). Единственный гол, решивший исход поединка, забил в начале второго тайма дебютировавший за дончан Билоног. Причем сделал это, прибегнув к небольшой хитрости. В момент длинной передачи со своей половины поля он, убегая за спины защитников, громко закричал "Я", чем дезориентировал черниговских защитников – те подумали, что это командует их голкипер Паст. Братков, как показалось, даже слегка пригнулся, пропуская мяч. А Билоног, оказавшись один перед воротами, спокойно расстрелял своего экс-партнера по "Зирке".