Как римские "Волки" выгрызли победу у "Гента": пушка Безуса стреляет мимо, а Мхитарян выбивает защиту

После трех кряду поражений в чемпионате Италии отсутствие результата и в Лиге Европы тренеру "Ромы" Паулу Фонсеки могут и не простить. Поэтому первый матч 1/16 финала с "Гентом", как, впрочем, и все противостояние целиком, имел для римлян большое значение. И шаг в сторону 1/4-й "Волки" сделали, выиграв 1:0. Ранее мы писали, что Малиновский и компания продлили черную полосу бывшему тренеру "Шахтера".

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Футболисты "Ромы" начали матч достаточно бойко и открыли счет уже на 13 минуте встречи. Бельгийцы обрезались в центре поля и Джеко вывел новобранца команды Карлеса Переса на рандеву с голкипером "Гента". Перес не растерялся и грамотно отправил снаряд Камински.

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У бельгийцев, в составе которых с первых минут вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Безус, были голевые моменты еще до перерыва. Тот же Безус опасно стрелял метров с 30-ти. Но футболисты "Гента" своими возможностями не воспользовались.

На 85 минуте "Гент" не воспользовался просто фантастическим моментом сравнять счет. Овусу со штрафного пробил в руки голкиперу "Ромы", но тот в простой ситуации выпустил мяч прямо на ногу Депуатру, который не сумел добить его в ворота. А следом уже Коларов мог удвоить преимущество итальянцев, но мощный удар под перекладину пришлось в каркас ворот, а выстрел Мхитаряна пришелся в голову близ стоящему защитнику.

Поединок так и завершился минимальной победой "Ромы" – 1:0, что, безусловно, дает ей некоторый запас перед ответным матчем 27 февраля... Но запас этот совсем невелик и, если игроки "Гента" будут лучше использовать свои моменты, именно они могут пробиться в следующую стадию.

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