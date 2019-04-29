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Как Роналду молился в Киеве: интимное видео из раздевалки НСК "Олимпийский"

29 апреля, 13:21

В сеть попали невероятные кадры из расположения "Реала" перед главным матчем 2018 года

Фото: AFP

В сети появилось видео из раздевалки мадридского "Реала" прямо перед финалом Лиги чемпионов-2018, который проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве. Напомним, в той игре Королевский клуб одержал эффектную победу над "Ливерпулем" со счетом 3:1, в третий раз кряду завоевав титул сильнейшей команды Европы. 

На видео слышны призывы игроков "Реала": "Играем с первой минуты!", "Выходим не играть, а выиграть!", "Парни, мы будем творить историю". При этом в кадр попали интимные моменты, связанные с тем, как настраивался на финал Лиги чемпионов выступавший тогда за "Реал" Криштиану Роналду. Португалец достал с полочки свой талисман, несколько раз его поцеловал и, сложив руки, принялся истово молиться. После этого игроки "Реала" вместе с Зинедином Зиданом собрались в круг, прозвучал воинственный клич – и "галактикос" отправились на поле.

Напомним, в нынешней Лиге чемпионов "Реал" выбыл еще на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв "Аяксу", который затем выбил из розыгрыша и нынешний клуб Роналду – "Ювентус".

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье "Реал" повторил унизительный антирекорд, проиграв худшей команде Ла Лиги – "Райо Вальекано". "Поскорее бы этот сезон закончился", – заявил после матча Зинедин Зидан.

В свою очередь, главный тренер "Райо" оригинальным образом прокомментировал сенсационный выигрыш своей команды у "Реала". "Теперь можно и умереть", – сказал Франсиско Хемес.

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Сегодня|Спорт

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