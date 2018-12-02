Как самые дорогие футболисты мира дурачатся бутылкой с водой

Нападающий "ПСЖ" Неймар пошутил над своим одноклубником Килианом Мбаппе. Бразилец записывал видео для своего Instagram, исполняя песню в бутылку с водой, используя ее как микрофон. Он предложил сделать то же самое Мбаппе, а когда француз начал подпевать, сдавил бутылку, и вода облила Мбаппе. Интересно, что, по версии transfermarkt, трансферная стоимость и Неймара, и Мбаппе составляет 180 миллионов долларов – это наибольший показатель в мире футбола.

Напомним, что после 14 туров "ПСЖ" уверенно лидирует в чемпионате Франции, выиграв все матчи с начала сезона. В 15 туре французской Лиги 1 парижане на выезде сыграют с "Бордо" в воскресенье.

Ранее мы писали, что футболиста "ПСЖ" во время матча Лиги чемпионов обокрали на 600 тысяч евро. Дом нападающего парижан Чупо-Мотинга был ограблен во время игры.

Напомним, что недавно Неймар стал первым по количеству голов в Лиге чемпионов среди бразильцев. Нападающий "Пари Сен-Жермен" забил в турнире уже 31 мяч.