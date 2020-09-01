Українська
$ 27,56
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Как сборную Украины изменил новый тренер по физподготовке: мнение защитника "Шахтера"

1 сентября, 21:22

Елена Павлова Елена Павлова

Также Сергей Кривцов отметил, что тактические занятия переносятся морально тяжелее

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал Shakhtar News о тренировочной работе в сборной Украины и подготовке к поединкам Лиги наций со Швейцарией и Испанией – 3-го и 6 сентября соответственно. Ранее Пятов признался, почему на тренировках Шевченко ему сложнее.

"Тактические занятия морально тяжелее переносятся. Был длительный перерыв в играх сборной, плюс в команде много новичков, которые должны тоже понимать стратегию и тактику штаба Андрея Шевченко. Ну и нам нелишне освежить в памяти предъявляемые здесь требования", – считает Сергей.

Реклама

Читайте также: "Ах, Одесса" и легенду рока: что пели на посвящении новичков сборной Украины

Футболисты "Шахтера" совсем недавно играли в полуфинале Лиги Европы, затем был первый тур Премьер-лиги и Суперкубок Украины. В связи с этим у Кривцова поинтересовались, находятся ли игроки донецкого клуба в лучшем тонусе на фоне остальных сборников.

Сергей Кривцов на тренировке сборной Украины

Сергей Кривцов на тренировке сборной Украины / Фото: Украинская ассоциация футбола

"Действительно, был плотный период и мы в тонусе. С другой стороны, за короткое время провели много матчей топ-уровня и, может быть, находимся не в стопроцентной готовности. Но для этого есть тренерский штаб, который анализирует информацию, обрабатывает показатели датчиков. И по движению футболистов понимает, что лучше: отдохнуть или, наоборот, поработать физически", – отметил защитник.

Реклама

В сборной Украины появился новый тренер по физподготовке – Андреа Адзалин. Кривцов рассказал, что нового он привнес в тренировочный процесс: "Например, поменялась разминка. В тренажерном зале добавились упражнения на мобилизацию. Андреа поработал в топ-турнирах с хорошими тренерами. Думаю, это огромное усиление для нашей сборной".

Ранее также Шевченко рассказал, как Украина хочет победить Швейцарию и Испанию.

Смотрите, что Кривцов рассказывал о тренировках на карантине и креативе в Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

подготовка Сборная Украины Шахтер Донецк Лига наций Сергей Кривцов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять