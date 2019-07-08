Как "Шахтер" обыграл австрийских "волков": обзор матча с "Вольфсбергером"

Донецкий клуб победил благодаря точным ударам Мораеса и Тете

Борьба за верховой мяч. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня на сборах донецкий "Шахтер" встретился с бронзовым призером чемпионата Австрии "Вольфсбергером". Клуб был основан в далеком 1931 году, но лишь в прошлом сезоне добрался до пьедестала национального первенства.

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Поединок прошел при преимуществе донецких футболистов и завершился логичной победой "горняков" со счетом – 2:0. Еще до перерыва голы забили Мораес и Тете.

"Шахтер" - "Вольфсбергер" – 2:0

Голы: Мораес (5), Тете (36)

"Шахтер" играл в таком составе: Пятов (Шевченко, 46), Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат (Додо, 78), Степаненко, Маркос Антонио (Танковский, 88), Тайсон, Марлос, Тете, Мораес (Бланко Лещук, 78).

Напомним, в Австрии подопечные Луиша Каштру уже успели провести два спарринга – в один день. Сначала "Шахтер" не сумел обыграть " Юрдинген". Единственный гол в составе оранжево-черных Густаво Бланко Лещук, вернувшийся из аренды из "Малаги". А затем дубль Жуниора Мораеса принес "Шахтеру" победу над 13-кратным чемпионом Дании.

Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.

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