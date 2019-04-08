Как "Шахтер" выходил в полуфинал Кубка Украины: видео серии пенальти

"Горняки" в четвертьфинале Кубка Украины обыграли киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов

"Шахтер" прошел "Динамо" в серии пенальти. Фото: AFP

Как "Шахтер" выходил в полуфинал Кубка Украины: видео серии пенальти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b00/7d7/5cab007d74093.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b00/7d7/5cab007d74093.jpg 2019-04-08T11:08:35+03:00 Футбол "Горняки" в четвертьфинале Кубка Украины обыграли киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов

В воскресенье в четвертьфинале Кубка Украины состоялось "украинское класико" – противостояние наших грандов "Шахтера" и "Динамо". "Скрытый финал" выиграли "горняки". Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью – 1:1, голы забили Денис Гармаш и Жуниор Мораес, которые во втором тайме получили красные карточки. А в серии послематчевых пенальти удача была на стороне "Шахтера" – 4:3. Два удара парировал Андрей Пятов, а его визави Денис Бойко смог взять один 11-метровый.

Видео серии пенальти матча "Шахтер" – "Динамо":

Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины состоится в понедельник, 8 апреля, начало – в 14:00. Ее проведут легендарные украинские футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов.

После матча тренер "Динамо" Александр Хацкевич не явился не пресс-конференцию, и теперь, по правилам ФФУ, ему грозит штраф в размере пяти тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, матч "Шахтер" - "Динамо" стал самым грубым в 27-летней истории Кубка Украины. Запорожский арбитр Козырянский показал украинским грандам 14 желтых и две красные карточки, удалив обоих авторов голов.

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