Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Как "Шахтер" выходил в полуфинал Кубка Украины: видео серии пенальти

Сегодня, 11:08

"Горняки" в четвертьфинале Кубка Украины обыграли киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов

"Шахтер" прошел "Динамо" в серии пенальти
"Шахтер" прошел "Динамо" в серии пенальти. Фото: AFP
Как "Шахтер" выходил в полуфинал Кубка Украины: видео серии пенальти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b00/7d7/5cab007d74093.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b00/7d7/5cab007d74093.jpg Футбол "Горняки" в четвертьфинале Кубка Украины обыграли киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов

В воскресенье в четвертьфинале Кубка Украины состоялось "украинское класико" – противостояние наших грандов "Шахтера" и "Динамо". "Скрытый финал" выиграли "горняки". Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью – 1:1, голы забили Денис Гармаш и Жуниор Мораес, которые во втором тайме получили красные карточки. А в серии послематчевых пенальти удача была на стороне "Шахтера" – 4:3. Два удара парировал Андрей Пятов, а его визави Денис Бойко смог взять один 11-метровый.

Видео серии пенальти матча "Шахтер" – "Динамо":

Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины состоится в понедельник, 8 апреля, начало – в 14:00. Ее проведут легендарные украинские футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов.

После матча тренер "Динамо" Александр Хацкевич не явился не пресс-конференцию, и теперь, по правилам ФФУ, ему грозит штраф в размере пяти тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, матч "Шахтер" - "Динамо" стал самым грубым в 27-летней истории Кубка Украины. Запорожский арбитр Козырянский показал украинским грандам 14 желтых и две красные карточки, удалив обоих авторов голов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины, пенальти

Вы сейчас просматриваете новость " Как "Шахтер" выходил в полуфинал Кубка Украины: видео серии пенальти". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Что происходит с телом человека который ест чеснок

«Синий Чулок» на экране, а в жизни невероятные красотки: кто они

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба

На месте старых хрущевок в Киеве хотят построить жилые высотки
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Вчера, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

6 апреля, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье