Как сыграли потенциальные соперники "Динамо" по плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 10:06

"Аякс" вел 2:0 до середины второго тайма, но пропустил два гола и сыграл вничью со "Стандардом"

Футболисты &quot;Аякса&quot; не смогли удержать победный счет. Фото AFP
Футболисты "Аякса" не смогли удержать победный счет. Фото AFP

Во вторник свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграли потенциальные соперники киевского "Динамо". Напомним, что в случае прохода пражской "Славии" команда Александра Хацкевича в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сразится с победителем противостояния "Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия).

Встреча в Льеже завершилась со счетом 2:2, хотя до середины второго тайма "Аякс" выигрывал со счетом 2:0. На голы Класа-Яна Хюнтелара (19-я минута) и Душана Тадича (34-я) "Стандард" ответил точными ударами Мехди Карселы-Гонсалеса (67-я) и Рено Эмона (90+4-я) с пенальти. Ответная игра состоится 14 августа в Амстердаме.

Напомним, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью со "Славией", пропустив гол с пенальти на 94-й минуте. Ответный поединок пройдет в Киеве 14 августа.

Добавим, что вратаря "Динамо" Дениса Бойко во время матча укусила оса. Эпизод случился еще в первом тайме.

Перед матчем наставник киевлян Александр Хацкевич признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, Аякс Амстердам, Стандард

Вы сейчас просматриваете новость "Как сыграли потенциальные соперники "Динамо" по плей-офф Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...