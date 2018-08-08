Как сыграли потенциальные соперники "Динамо" по плей-офф Лиги чемпионов

"Аякс" вел 2:0 до середины второго тайма, но пропустил два гола и сыграл вничью со "Стандардом"

Во вторник свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграли потенциальные соперники киевского "Динамо". Напомним, что в случае прохода пражской "Славии" команда Александра Хацкевича в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сразится с победителем противостояния "Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия).

Встреча в Льеже завершилась со счетом 2:2, хотя до середины второго тайма "Аякс" выигрывал со счетом 2:0. На голы Класа-Яна Хюнтелара (19-я минута) и Душана Тадича (34-я) "Стандард" ответил точными ударами Мехди Карселы-Гонсалеса (67-я) и Рено Эмона (90+4-я) с пенальти. Ответная игра состоится 14 августа в Амстердаме.

Напомним, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью со "Славией", пропустив гол с пенальти на 94-й минуте. Ответный поединок пройдет в Киеве 14 августа.

Добавим, что вратаря "Динамо" Дениса Бойко во время матча укусила оса. Эпизод случился еще в первом тайме.

Перед матчем наставник киевлян Александр Хацкевич признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.



