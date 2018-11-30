Как сыграли украинцы за свои зарубежные клубы в Лиге Европы 29 ноября

Хачериди заработал удаление в Лондоне, а Селезнев вообще не доехал до Краснодара

В матчах 5-го тура группового раунда Лиги Европы была задействована группа украинских футболистов, выступающих в зарубежных клубах. Главным антигероем однозначно является украинский защитник Евгений Хачериди: в матче "Челси" – ПАОК заработал удаление уже на 7-й минуте. После этого его клуб поплыл и вдесятером (все 90 минут отыграл еще один украинец – Евгений Шахов) потерпел разгромное поражение – 0:4. Но сохраняет шансы на выход в 1/16 финала.

Руслан Малиновский ("Генк") провел все 90 минут в гостевом поединке с "Мальме", в котором шведский клуб отыгрался со счета 0:2 до 2:2. Теперь в этой группе за тур до финиша полная путаница с учетом победы "Бешикташа" в гостях с "Сарпсборгом" (3:2). Лидирует "Генк" – 8 очков, затем идут "Бешикташ" – 7, "Мальме" – 6, "Сарпсборг" – 5. В последнем туре 13 декабря "Генк" примет "Сарпсборг", а "Бешикташ" – "Мальме".

Эдуард Соболь ("Яблонец") до 63-й минуты играл дома с "Ренном" на позиции левого полузащитника, а на 55-й Клеман Гренье забил за гостей единственный гол – 0:1. После этого поражения чешский клуб выше четвертого места уже не поднимется.

Евгений Макаренко ("Андерлехт") был заменен на 81-й минуте домашнего матча со словацким "Спартаком" (0:0), победа в котором могла бы принести бельгийскому клубу моральное удовлетворение. Но ничья сохранила расклад, при котором "Спартак" – третий в группе с четырьмя очками, а "Андерлехт" – четвертый с двумя.

А украинского форварда Евгения Селезнева выгнали из "Акхисара" с формулировкой "непрофессиональное отношение к работе", так что на выездную игру с "Краснодаром" (турки проиграли – 1:2) он и не ездил.

"Акхисар" досрочно гарантировал себе последнее место, команда не набрала ни одного очка. А вот "Стандард", в обойму которого категорически не попадает Валерий Лучкевич, неожиданно дома обыграл "Севилью" (1:0) и продолжает сохранять шансы на выход в 1/16 финала.