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Как такое возможно? Во время матча без зрителей на поле выбежал болельщик

14 июня, 11:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Фанат Лионеля Месси сумел пробраться на закрытый стадион

В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании между "Мальоркой" и "Барселоной" (0:4) произошел уникальный случай. Болельщик в футболке сборной Аргентины с фамилией Месси выбежал на поле, хотя поединок проходил при пустых трибунах из-за карантина.

Поединок пришлось остановить, пока фаната не увели с поля. Остается открытым вопрос, как он пробрался на закрытую арену.

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К слову, испанские телевизионщики уже удивили своими трансляциями. Они первыми в Европе заменили пустые трибуны графикой и включили фоновый шум болельщиков. Правда, во время повторов графика отключается и видно пустой стадион.

Ранее мы писали, что по итогам этой встречи Месси обновил рекорд чемпионата Испании и вышел в лидеры в Европе. Аргентинец помог "Барселоне" разгромить "Мальорку" в первом матче после карантина.

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Также мы писали, что украинский вратарь Андрей Лунин стал лучшим в первом матче после карантина в Испании. Андрей провел 10-й поединок за "Овьедо" из Сегунды и спас команду.

Обзор матча "Мальорка" – "Барселона":

Смотрите, как Лионель забивал в ворота дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Мальорка болельщик

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