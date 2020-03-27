"Как только они запели, я тут же заплакал": что невероятно растрогало главного тренера "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о важности работы врачей, которые продолжают трудиться не покладая рук в условиях карантина и спасают людей, заразившихся коронавирусом. Но еще и сохраняют позитивный настрой. Ранее мы сообщали, что наставник "Ливерпуля" повздорил с фанами, забывшими о коронавирусе.

"Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать все происходящее. Это невероятно, очень здорово. Вчера мне прислали видео, на котором люди рядом с отделением интенсивной терапии в больнице поют "You’ll Never Walk Alone". Как только они запели, я тут же заплакал. Это потрясающе. И это показывает все – эти люди не только работают, но и обладают великолепным настроем", – сообщил Клопп пресс-службе "Ливерпуля".

Читайте также: Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире: наставник обставил победителя Лиги чемпионов

"Эти врачи привыкли помогать другим, и теперь к этому должны привыкнуть и мы, потому что обычно нас заботят только собственные проблемы. Это их работа, они заняты этим изо дня в день. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным людям и тем, кто испытывает серьезные проблемы. Так что я не смог бы восхищаться ими и ценить их труд больше, чем сейчас. Правда – не смог бы", — эмоционально подытожил наставник.

Смотрите также, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов от "Атлетико"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама