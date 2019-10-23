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Как у Макгрегора: "Александрия" не может вылететь во Францию на матч Лиги Европы

23 октября, 12:32

Украинский представитель во втором по значимости еврокубке "застрял" в киевском тумане

У "Александрии" возникли проблемы с вылетом из аэропорта "Борисполь" на матч Лиги Европы с "Сент-Этьеном" из-за тумана. Ожидается, что вылет состоится в 14.00. Команда Владимира Шарана сыграет с французами в четверг, начало поединка – в 19.55.

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Отметим, что накануне "Динамо" U-19 вылетело на матч Юношеской лиги УЕФА против "Шкендии-79" в Скопье с трехчасовой задержкой из-за сложных погодных условий. Также мы писали, что Конор Макгрегор прилетел в Киев с опозданием. Аномально плотный туман и смог, окутавший столицу Украины, не позволил чартерному рейсу с ирландским бойцом на борту вылететь из Дублина по расписанию. Капитан самолета решил не рисковать жизнями пассажиров и дождаться улучшения погодных условий в Киеве.

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Напомним, что "Александрия" по итогам двух туров группового раунда Лиги Европы занимает последнее место в группе I. В первой игре украинский клуб уступил на выезде "Вольфсбургу" (1:3), после чего во Львове сыграл вничью с "Гентом" (1:1).

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Сент-Этьен Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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