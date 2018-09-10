Как Украина стартовала в Лиге наций: новая связка, джокеры Шевченко и магия Львова

Сборная Украины вышла в единоличные лидеры группы после победы в своем втором матче Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко после чехов (2:1) разобрались и с их соседями словаками (1:0).

БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. Игру во Львове украинцы проводили без зрителей. Таким был вердикт дисциплинарного комитета УЕФА по поводу кельтского креста на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией. Состоялся он еще 19 ноября 2015 года, наказание же настигло лишь сейчас, поскольку до этого официальные поединки наша сборная проводила под эгидой ФИФА (отбор к ЧМ-2018).

Коуч сборной не стал кардинально менять победный состав и сделал всего лишь одну замену: в напарники Ракицкому в центре обороны отрядил Бурду вместо Кривцова. Не особо поменялся и рисунок игры: ставка, как и прежде, была сделана на фланги — креативность Коноплянки и дуэта Марлос—Ярмоленко. Стоит признать, что Шевченко удалось найти место сразу двум сильным исполнителям, которые в своих клубах действуют на правом фланге в одинаковой манере — с частым смещением в центр. И если в первом матче в Чехии взаимодействие "горняка" и "молотобойца" было далеким от идеала, то вчера эта парочка напомнила другой дуэт — Марлоса с Тайсоном в "Шахтере". Те же короткие передачи со смещением и возможностью вывести либо на решающую передачу, либо на удар.



Марлос. Лучший у нас за два матча по оценке WhoScored (7,80). Следом Степаненко (7,33)

"ЛЕВАЯ" КОМАНДА. Словацкая сборная явно хорошо изучила игру команды Шевченко: за весь матч хозяева создали намного меньше моментов, чем это было в прошлый четверг. Игра проходила достаточно монотонно, а угроза обеим воротам исходила в основном после ударов с дальней дистанции. По сути, голевые шансы появились лишь после того, как вышедший на замену Цыганков (вместо Коноплянки) заработал пенальти — Ярмоленко хотя и не четко, но свой шанс реализовал. Позже будет еще один шанс у Андрея, когда партнеры выведут его ударную позицию по центру (вратарь) и попытка гостей затолкать мяч на последних минутах после розыгрыша углового. На этом, пожалуй, и все.

Опять стоит отдать должное игрокам, вышедшим на замену. Они вновь, как и в матче с чехами, привнесли свежую струю и, по сути, предопределили результат. На этот раз Зинченко (появился на 71-й минуте) выступил ассистентом Цыганкова (замена на 78-й), тот вошел в штрафную и заработал пенальти. Мог быть результативным пас и Сидорчука, но подвел Ярмоленко, с убойной позиции пробивший во вратаря.

Еще один любопытный факт: сборная Украины, возможно, самая "левая" команда Европы. Все потому, что больше половины стартовых игроков — левши. Более того, этой ногой творят дела трио центральных полузащитников — Степаненко, Малиновский и Марлос. А ведь есть еще Ракицкий, Матвиенко и Ярмоленко. Во втором же тайме появились левоногие Зинченко и Цыганков...

ФАРТОВЫЙ СТАДИОН. "Арена Львов" вновь не подвела сборную. Даже без зрителей команда добилась очередной победы в официальных поединках (десятая по счету). Кстати, накануне поединка со словаками президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что первый домашний матч в отборочном турнире Евро-2020 наша команда проведет именно на "Арене Львов".

ЛИГА НАЦИЙ. Победа и во втором матче Лиги наций практически гарантировала "сине-желтым" одно из двух первых мест в группе. И это очень важно. При таком раскладе Украина будет на жеребьевке квалификации Евро-2020 во второй корзине. Если же не получится попасть на ЧЕ через основной отбор, будет второй шанс в Лиге наций. Но до этого лучше не доводить. Хотя первое место в новом турнире УЕФА поднимет "сине-желтых" в дивизион А, где выступают гранды.

Игроки: все матчи нужно играть во Львове

Послематчевые комментарии футболистов сборной Украины дают понять: игра была очень сложной, но хорошо то, что хорошо заканчивается.

"Поединок был скорее ничейным, — поделился впечатлениями автор победного гола Андрей Ярмоленко. — Но повезло, что сумели добиться результата. В целом, непривычно было играть при пустых трибунах, особенно зная, как во Львове умеют поддерживать. Скажу вам: все ребята будут только рады, если сборная все матчи будет проводить на "Арене Львов", где мы не проигрываем вообще. Пенальти? Немного переживал, не хотелось подвести страну".

В то же время защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр, сфоливший на Цыганкове, считает, что арбитр в эпизоде с 11-метровым ошибся: "Как по мне, пенальти не было. Соперник прокинул мяч, а я лишь выставил руку. Жаль, ведь мы весь матч хорошо оборонялись".

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский признал, что поединок не был зрелищным и проходил не на высоких скоростях: "Все устали, измотаны. Тренер предупреждал, что будет тяжелый матч на вязком поле. Это была игра до гола".

Александр Зинченко, вышедший на замену, сказал, что со словаками было тяжелее, чем с чехами: "Этот матч был сложнее, но самое важное, что добыли три очка и закрепились на первом месте. На 60-й минуте было видно, что обе команды подсели. Заменами нужно было освежить игру. У нас это получилось".

Скандал с фанатами: вернулись все

8 украинских фанов были задержаны после матча в Чехии из-за драки с полицией. "Сейчас еду в полицейский участок, сделаю все, чтобы наши ребята поехали домой", — сказал "Сегодня" в микс-зоне стадиона в Угерске-Градиште глава ФФУ Андрей Павелко. В итоге после вмешательства босса украинской Федерации, сотрудников нашего посольства и уплаты штрафа в 6000 крон задержанных отпустили.

3 момента со знаком "плюс"

1. Шевченко впервые выиграл "спарку". В четвертый раз Андрей Шевченко на посту тренера сборной проводит спаренные официальные поединки. И впервые удается набрать максимум очков. "Спарка" №1 — Турция (2:2) и Косово (3:0); №2 — Турция (2:0) и Исландия (0:2); №3 — Косово (2:0) и Хорватия (0:2); №4 — Чехия (2:1) и Словакия (1:0).

2. Дебютная победа без зрителей. До матча со словаками сборная Украины дважды играла официальные матчи без зрителей. В отборе на ЧМ-2006 с грузинами в Тбилиси и в квалификации на ЧМ-2018 с исландцами в Киеве. Оба поединка завершились вничью — 1:1. И вот сейчас — первая победа. Правда, на "Арене Львов" другого не бывает: 10 матчей — 10 побед и всего 4 пропущенных мяча.

3. Словаки дороже, но мы сильнее. По данным портала Transfermarkt, состав сборной Словакии "дороже" нашего на 10 миллионов евро — 132 против 122. Самые "дорогие" — защитник Шкриняр из "Интера" (45 млн) и полузащитник "Вест Хэма" Ярмоленко (20 млн). Первый заработал пенальти, второй его реализовал.

Андрей Шевченко: главное – дотерпели

Наставник украинцев Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции выглядел удовлетворенным. При этом ему понравился не столько результат, сколько действия его подопечных.

— Хочу поблагодарить ребят за серьезное отношение к матчу и плану на игру, — признался Андрей Николаевич. — Большую роль сегодня играло терпение. Если бы раскрылись, то у нас были бы проблемы. Но ребята сыграли очень организованно. Несмотря на то, что победа далась благодаря пенальти, команда снова показала свой футбол. В нашей группе еще ничего не решено. Нас ждут два тяжелейших матча, у нас равные по силе соперники. Да, мы добыли очковый задел, но это еще далеко не решение задачи.

— После двух кряду побед почувствовали уверенность в своем деле? Верите, что сборная растет и дальше будет только лучше?

— Победы всегда укрепляют веру. Но я никогда не сомневался в выбранном пути. О росте же говорить очень рано. Пока команда хорошо понимает структуру игры. Но для начала необходимо сперва достичь результата, а потом уже о нем говорить.

— Коноплянка выглядел свежее Ярмоленко, но был заменен именно он. Почему?

— Мы видели, где можем усилить игру, и эта замена принесла нам успех. Коноплянка отлично играл, но нужно было принимать решение. Главное — сегодня был командный результат, мы его добились.

Тренер Словакии: пенальти очень спорный

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак остался недоволен итоговым результатом. По его мнению, подопечные не заслуживали поражения, а судьбу встречи решил пенальти.

— Момент с 11-метровым очень спорный, — считает 64-летний специалист. — Нужно посмотреть повтор, хотя наши игроки говорят, что соперник упал сам. Жаль, что пенальти определил победителя. Если же говорить в целом, то встречались две очень хорошие команды. Упрекнуть футболистов не могу, они сыграли здорово. Нужно было просто использовать свои моменты, которые были как в первом, так и во втором таймах. Все мы сейчас очень разочарованы, потому что не добились положительного результата.

— Как бы вы оценили турнирную ситуацию и что думаете о Лиге наций?

— У нас в группе три равные по силе команды. Сейчас сборная Украины имеет психологическое преимущество. Думаю, она в итоге и удержит лидирство. По поводу турнира, то сам принцип его проведения хорошо продуман: каждая команда может повыситься в классе, а ценность победы в связи с малым количеством игр очень высока.

Мирон Маркевич: "Первое место в группе уже никак нельзя упускать"

"Только что со стадиона. Ну, что сказать? Взяли максимум очков на старте турнира — это самое главное, — поделился с "Сегодня" экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич. — Конечно, игра со словаками у нашей сборной получилась не такой яркой, как в Чехии. И на то есть несколько причин. Во-первых, сказалась усталость — играли через два дня на третий. Во-вторых, соперник был посильнее и поопытнее. Со Словакией не так просто играть, поэтому все было ожидаемо. Хотя они в принципе ничего не создали у наших ворот. Да, временами контролировали мяч, особенно когда им нужно было отыгрываться, но создали только один полумомент. Я не говорю, что мы имели кучу моментов, но три очка есть три очка. Плюс еще пустые трибуны сыграли свою негативную роль. Я знаю, каково это. Мне самому приходилось оказываться в такой ситуации, когда тренировал "Днепр". Игра на пустом стадионе — это совсем другое, эмоции не те".

"В обоих матчах наша сборная забивала победные мячи в концовке. А это значит, что Шевченко делал правильные замены, которые освежали и усиливали игру, — продолжает Мирон Маркевич. — Ясно, что тренерскому штабу надо еще работать и работать, но то, что сделан шаг вперед, — это однозначно. Поэтому я все-таки смотрю на эту сборную с оптимизмом и желаю Андрею Шевченко только успехов. Думаю, что первое место в группе нам теперь уже никак нельзя упускать, но посмотрим".

Три матча без права на осечку

В пятницу сборная Украины (U-21) в рамках отборочного турнира к Евро-2019 обыграла в Запорожье сверстников из Латвии — 3:2. Голами в нашей команде отметились Денис Попов и Марьян Швед в первом тайме, а также Виктор Коваленко после перерыва. Особенно красивым получился мяч Шведа: атакующий хавбек "Карпат" в одиночку разобрался почти со всей защитой прибалтийцев.

После 7 туров "сине-желтые" с 11 очками занимают третье место в группе, на один балл отставая от команды Нидерландов. Чтобы занять в своем сикстете итоговое второе место, дающее шанс на продолжение борьбы за путевку в финальный турнир, нашим надо побеждать во всех трех оставшихся матчах. Ближайший из них пройдет уже завтра — вновь на запорожской "Славутич-Арене". В соперниках будет аутсайдер группы Андорра, которой в гостях "сине-желтые" отгрузили шесть безответных мячей. Правда, к ответному поединку с "карликом" подопечные Александра Головко подходят с кадровыми потерями: из-за травм точно не сыграют Валерий Лучкевич и Александр Пихаленок, под вопросом участие Павла Лукьянчука.

Финальная стадия молодежного Евро-2019 пройдет с 16 по 30 июня следующего года в Италии и Сан-Марино.