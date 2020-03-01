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Как "Уотфорд" разобрал на запчасти неудержимый "Ливерпуль" в чемпионате Англии

1 марта, 08:28

Команда Юргена Клоппа снова не смогла забить ни одного мяча

Когда-то это должно было случиться! И это произошло вчера вечером. Как мы сообщали, "Ливерпуль" проиграл в чемпионате Англии "Уотфорду" – впервые за 45 матчей. Команда немца Юргена Клоппа прервала свою серию из 18 побед подряд в Премьер-лиге. Ожидали, что это случится в поединке с кем-то из грандов, но проблемами "красных" умело воспользовался один из аутсайдеров турнира.

Все три мяч хозяева отгрузили "Ливерпулю" во втором тайме: сенегальский нападающий Исмаила Сарр за шесть минут оформил дубль, еще один мяч забил капитан "Уотфорда" Трой Дини. Гости же смогли ответить всего одним ударом в створ ворот. Видимо, лидер чемпионата просто выдохся, у игроков накопилась большая усталость. Напомним, среди недели "Ливер" уступил "Атлетико" в Лиге чемпионов (0:1), ни разу не попав в "рамку" испанцев. Смотрите, как "Уотфорд" разобрался с "мерсисайдцами".

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Впрочем на лидирующее положение "красных" этот успех никак не повлиял. А вот "Уотфорду" удалось подняться с 19-го на 17-е место.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в Лиге чемпионов "Зальцбург"

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