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Как в Бельгии ценят украинца: "Буйволы" предложили Яремчуку контракт еще на четыре года

25 октября, 20:01

Дубль Романа "Вольфсбургу" убедил "Гент" в необходимости нового договора

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который вчера дважды расписался в воротах немецкого "Вольфсбурга" и спас для "Гента" ничью в матче Лиги Европы – 2:2, подписал с клубом новый контракт. Ранее мы писали, что два украинца попали в сборную тура Лиги Европы.

Смотрите, как Яремчук забивал в третьем туре ЛЕ "Вольфсбургу"

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Новое соглашение Яремчука с бельгийскими "Буйволами" грандом продлиться до 2023 года. Более детальные условия контракта не разглашаются. Напомним, что 23-летний нападающий выступает за "Гент" с 2017 года. На родину самых вкусных вафель и шоколада Роман за два миллиона евро перебрался из "Динамо", где его талант как следует не раскрылся. Изначально контракт украинца с бельгийцами был рассчитан на четыре года. Мы также рассказывали, что Яремчук не отказывается от своих слов о России.

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И второй гол Яремчука немецкому "Вольфсбургу"

В составе "Гента" Яремчук провел уже 95 матчей, в которых отметился 33 голами и девятью передачами. В нынешнем чемпионате украинский форвард идет вторым в гонке бомбардиров с шестью голами, а его команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Также будет интересно знать, что "Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян.

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Источник: Сегодня|Спорт

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