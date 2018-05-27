Море эмоций: как в Киеве награждали победителей Лиги чемпионов

Третий год подряд трофей уедет в Мадрид

Чертова дюжина – такой итог финала Лиги чемпионов-2018, который состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Мадридский "Реал" – 13-й раз в истории завоевал главный еврокубковый трофей.

В финальном поединке "Реал" обыграл "Ливерпуль" – 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 83 – Мане, 55). "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз – в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз – в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Кроме того, Криштиану Роналду стал первым футболистом, кому удалось выиграть Лигу чемпионов (без учета Кубка европейских чемпионов) пять раз. После чего Роналду пошутил: "Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League".

Интересно, что Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд.

После церемонии награждения большинство футболистов "Реала", в том числе и Зидан, принимали на поле поздравления от жен и детей. И даже срезали сетку ворот, как сувенир.