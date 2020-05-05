Как вернуть билеты на Евро-2020: УЕФА сделал заявление и открыл специальный портал

Евро-2020 / Фото: Getty Images

УЕФА открыл портал, где болельщики в случае необходимости могут вернуть билеты на матчи чемпионата Европы по футболу. Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на 2021 год, что может устроить не всех владельцев пропусков.

Читайте также: Срочная госпитализация! У соперника Украины – легендарного Кумана – внезапно возникли проблемы с сердцем

В организации отмечают, что после опубликования окончательного календаря турнира, у болельщиков сохранится возможность возврата денег за билеты в случае, если они все-таки не смогут посетить матчи. Уже купленные "квиточки" по возможности будут признаваться действительными, но окончательно это станет известно после публикации календаря.

Реклама

Евро-2020 / Фото: Getty Images

После переноса Евро на год некоторые города-хозяева усомнились, что смогут принять футбольный турнир. Так, в Дании новые даты проведения чемпионата Европы пересекаются с первыми этапами престижной веломногодневки "Тур де Франс". А вот власти Мюнхена не отказались от проведения матчей Евро-2020.

Ранее мы также сообщали, по ком ударит перенос Евро на 2021 год. Читайте, как годовой сдвиг чемпионата Европы скажется на болельщиках, городах и футболистах, и изменится ли зрелищность турнира.

Реклама

Смотрите, как сборная Украины отбиралась на Евро-2020

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама