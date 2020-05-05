Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Как вернуть билеты на Евро-2020: УЕФА сделал заявление и открыл специальный портал

5 мая, 19:37

Елена Павлова

Однако нужно дождаться опубликования нового календаря футбольного чемпионата

Евро-2020

Евро-2020 / Фото: Getty Images

УЕФА открыл портал, где болельщики в случае необходимости могут вернуть билеты на матчи чемпионата Европы по футболу. Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на 2021 год, что может устроить не всех владельцев пропусков.

Читайте также: Срочная госпитализация! У соперника Украины – легендарного Кумана – внезапно возникли проблемы с сердцем

В организации отмечают, что после опубликования окончательного календаря турнира, у болельщиков сохранится возможность возврата денег за билеты в случае, если они все-таки не смогут посетить матчи. Уже купленные "квиточки" по возможности будут признаваться действительными, но окончательно это станет известно после публикации календаря.

Реклама

Евро-2020

Евро-2020 / Фото: Getty Images

После переноса Евро на год некоторые города-хозяева усомнились, что смогут принять футбольный турнир. Так, в Дании новые даты проведения чемпионата Европы пересекаются с первыми этапами престижной веломногодневки "Тур де Франс". А вот власти Мюнхена не отказались от проведения матчей Евро-2020.

Ранее мы также сообщали, по ком ударит перенос Евро на 2021 год. Читайте, как годовой сдвиг чемпионата Европы скажется на болельщиках, городах и футболистах, и изменится ли зрелищность турнира.

Реклама

Смотрите, как сборная Украины отбиралась на Евро-2020

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

билеты УЕФА возврат Евро-2020 коронавирус

Источник: UEFA.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...