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Как "Вест Хэм" с Ярмоленко спасся от вылета из Премьер-лиги, разобравшись с "Уотфордом"

18 июля, 08:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Молотобойцы" выиграли важный матч у конкурента в борьбе за выживание

В пятницу поздно вечером завершился 36-й тур чемпионата Англии. В последнем матче, в Лондоне, в "лобовой" дуэли встречались команды, которые борются за сохранение прописки в элитном дивизионе, – "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко и "Уотфорд". Кстати, Ярмоленко научил бразильского партнера по "Вест Хэму" фразе "Слава Украине!".

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Хозяева уже за стартовые 10 минут нанесли "двойной удар": сначала девятым голом в сезоне отличился главный бомбардир "Вест Хэма" Антонио, а вскоре забил мяч чешский полузащитник Томаш Соучек. А на 36-й минуте деморализованный "Уотфорд" красивым обводящим ударом добил 21-летний Деклан Райс (на фото).

Собственно, на этом игра была сделана. Правда, в начале второго тайма Трой Дини один мяч отыграл и счет стал 3:1. После этого "Уотфорд" пытался развить свой небольшой успех, но фортуна отвернулась от гостей. Смотрите обзор матча.

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Украинский вингер Андрей Ярмоленко, как и в предыдущей встрече, вышел на замену ближе к финальному свистку – на 81-й минуте. Ничем особенным за это время он не отличился.

В Премьер-лиге осталось сыграть два тура, и "Вест Хэм" отдалился от зоны вылета уже на шесть очков, поднявшись на 15-е место. Так что на 99,99% лондонцы гарантировали себе сохранение прописки в элите. Напомним все результаты 36-го тура чемпионата Англии и турнирную таблицу.

Смотрите, как Андрей ранее забивал за "Вест Хэм" в английской Премьер-лиге

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футбол чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм премьер-лига Уотфорд

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