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Как все начиналось: стало известно, что происходило в кафе за минуту до драки футболистов с чиновниками

Сегодня, 17:05

Появилось видео инцидента, предшествующего драке Мамаева и Кокорина

Кокорин и Мамаев в суде
Кокорин и Мамаев в суде. Фото: Championat.ru

В сети появилось видео, проливающее свет на события в московской "Кофемании" осенью прошлого года. Именно здесь футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили столичных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина

По изначальной версии, футболисты вели себя агрессивно и оскорбили Пака на расовой почве. После чего началась драка. Однако новое видео заставляет усомниться в показаниях Пака. Видно, что компания ведет себя спокойно и собирается уходить, а в это время чиновник им что-то высказывает.

Минута до драки

Драка в кафе

Как сообщалось ранее, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были помещены в СИЗО за участие в двух потасовках 8 октября в Москве. В первом случае они напали на водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин", а позже в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

Ранее мы рассказывали как проводят первые дни российские футболисты за решеткой: Кокорин ест кашу и пьет чай, а Мамаев получил передачку с лапшой.

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Тег драка, Александр Кокорин, Павел Мамаев

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Сегодня|Спорт

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