Как "Заря" прощалась с еврокубками: обзор матча с "Эспаньолом"

Сегодня в Запорожье состоялся ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы. Мы онлайн матча"Заря" – "Эспаньол". Луганский клуб дважды по ходу матча отыгрывался и избежал поражения. Однако по сумме двух встреч в групповом турнире Лиги Европы будет "Эспаньол".
"Заря" – "Эспаньол" – 2:2 (первый матч – 1:3)
Голы: Леднев (54), Русин (78) - Феррейра (34), Варгас (62)
"Заря": Шевченко, Абу Ханна, Тымчик, Леднев (Юрченко, 68), Чеберко, Хомченовский, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Громов (Русин, 58), Будковский (Кабаев, 82).
"Эспаньол": Лопес, Вила, Мармоль, Калеро, Варгас, Рока, Лопеc, Дардер (Санчес, 65), Гранеро, Мелендо, Феррейра, (Ву, 73).
Обзор матча "Заря" – "Эспаньол"
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 30 августа. Украину будут представлять киевское "Динамо" и "Александрия". А сегодня донецкий "Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов. В группе С "горняки" сыграют против английского "Манчестер Сити", хорватского "Динамо" и итальянской "Аталанты". Отметим, что за "Сити" играет украинец Александр Зинченко, а в "Аталанте" выступает еще один наш соотечественник – Руслан Малиновский.
Полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Напомним, что победителем Лиги чемпионов-2019 стал "Ливерпуль":
Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы
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