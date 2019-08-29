Как "Заря" прощалась с еврокубками: обзор матча с "Эспаньолом"

Луганчане сыграли в результативную ничью с клубом из Барселоны

Испанцы выбили луганчан / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Сегодня в Запорожье состоялся ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы. Мы онлайн матча"Заря" – "Эспаньол". Луганский клуб дважды по ходу матча отыгрывался и избежал поражения. Однако по сумме двух встреч в групповом турнире Лиги Европы будет "Эспаньол".

"Заря" – "Эспаньол" – 2:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Леднев (54), Русин (78) - Феррейра (34), Варгас (62)



"Заря": Шевченко, Абу Ханна, Тымчик, Леднев (Юрченко, 68), Чеберко, Хомченовский, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Громов (Русин, 58), Будковский (Кабаев, 82).



"Эспаньол": Лопес, Вила, Мармоль, Калеро, Варгас, Рока, Лопеc, Дардер (Санчес, 65), Гранеро, Мелендо, Феррейра, (Ву, 73).

Обзор матча "Заря" – "Эспаньол"

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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 30 августа. Украину будут представлять киевское "Динамо" и "Александрия". А сегодня донецкий "Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов. В группе С "горняки" сыграют против английского "Манчестер Сити", хорватского "Динамо" и итальянской "Аталанты". Отметим, что за "Сити" играет украинец Александр Зинченко, а в "Аталанте" выступает еще один наш соотечественник – Руслан Малиновский.

Полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Напомним, что победителем Лиги чемпионов-2019 стал "Ливерпуль":

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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