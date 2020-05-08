"Как же я испугался": тренер сборной Нидерландов – о своем состоянии после операции на сердце

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о своем самочувствии. Напомним, несколько дней назад Куман попал в больницу из-за проблем с сердцем после прогулки на велосипеде. Ему провели процедуру катетеризации сердца и оставили в госпитале на несколько дней.

"Как же я испугался в прошлые выходные! Но еще больше меня испугались моя семья и друзья. К счастью, врачи оказали мне помощь быстро и результативно, за что я им очень благодарен.

Когда с вами происходит подобное, вы отчетливо понимаете, что действительно важно в жизни, вы начинаете её иначе ценить.

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При этом мне было приятно видеть, какое большое количество людей переживало за меня. Я получил очень много трогательных сообщений. Как от людей, известных в мире футбола, так и от совершенно незнакомых мне. Хочу поблагодарить их всех за такую поддержку!

Ну а сейчас я снова чувствую себя прекрасно. Это означает, что я вскоре смогу вернуться к работе и буду отдавать ей еще больше сил, как только футбол возобновится.

Еще раз: спасибо всем, кто поддержал меня! До скорой встречи!" – написал Куман в своем Twitter.

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Под руководством Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана с национальной командой действует до 2022 года.

Напомним, сборная Нидерландов является стартовым и главным соперником национальной команды Украины, возглавляемой Андреем Шевченко, по групповому раунду финальной части чемпионата Европы. Из-за пандемии коронавируса он перенесен с лета 2020-го на 2021 год.

Смотрите, как сборная Кумана обыграла немцев в отборе Евро

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