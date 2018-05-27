Как жены игроков "Реала" болели на НСК "Олимпийском"

Сегодня, 13:27

Страстный поцелуй капитана "Реала" Серхио Рамоса с женой после финала Лиги чемпионов стал хитом

Кларисс и Энцо - жена и сын защитника &quot;Реала&quot; Марсело. Фото AFP
Кларисс и Энцо - жена и сын защитника "Реала" Марсело. Фото AFP

26 мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов: видео голов матча "Реал" – "Ливерпуль" – 3:1. В первом тайме голов забито не было, а во втором испанский клуб забил два мяча после "ляпов" голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и один после фантастического удара Гарета Бейла. Англичане ответили мячом Садио Мане.

В Киев поддержать команду приехали жены футболистов испанского клуба. Многие присутствовали на НСК "Олимпийский" и попали в кадры информационных агентств.

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Жена тренера "Реала" Зинедина Зидана. Вероника на трибуне была вместе с сыном Тео и после матча вышла на поле,чтобы поздравить супруга.

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Кларисса Алвес – жена защитника "Реала" Марсело. На трибуне она была с сыном Энцо, у которого такая же прическа, как и у звезды мадридского клуба.

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Жена капитана "Реала" Серхио Рамоса наградила футболиста страстным поцелуем. Пилар Рубио на трибуне также была с сыном, а после финального свистка поцелуй пары стал хитом:

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Зинедин Зидан стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов три сезона подряд. На поле "Олимпийского" он отпраздновал победу с женой Вероникой и сыном Тео, который уже выше своего отца.

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Сегодня|Спорт

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