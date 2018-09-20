Как живут футболисты-любители: одна футболка на сезон и мяч как плата за аренду поля

Зарплаты Неймара за минуту хватит коллективу из села Ласки на месяц: мы узнали бюджет сельской команды и посмотрели ее в деле

В этом году компания ДТЭК совместно с чемпионами Украины – футбольным клубом "Шахтер" – начала программу по развитию массового и любительского футбола. Амбициозные планы предполагают открытие современных площадок в ряде городов, что позволит детям от 7 до 12 лет бесплатно участвовать в тренировках по футболу. На днях одиннадцатая такая площадка была открыта в Бурштыне Ивано-Франковской области.

На примере футбольных стран известно, что развитая спортивная инфраструктура и ставка на детский и любительский футбол позволяет добиваться значительных успехов в футболе профессиональном. Например, в Германии более 27 тысяч любительских клубов входят в систему местной футбольной федерации, они получают всяческую помощь, а для поиска талантов в любителях создана сеть центров поддержки игроков.

Мы решили посмотреть, как живет любительская команда в украинской глубинке. Для этого наш корреспондент отправился в село Ласки…

… Чернобыльская трагедия оставила жирный рубец на украинском Полесье. Тысячи людей вынуждены были навсегда уехать из этого живописного края. Да даже за зоной отчуждения села начали буйно зарастать полынью. Безработица погнала отсюда молодежь то в столицу, то за границу... Село Ласки Народичского района ничем в этом плане не отличалось от своих соседей по несчастью. Казалось, время здесь остановилось и все идет к тому, что последний житель повесит замок на хату – и вытирай с карты Украины еще один населенный пункт. Ан нет, нашелся энтузиаст, который вдохнул в Ласки новую жизнь. Футбольную...

Любая бабка на завалинке вам покажет, как пройти к стадиону. Ухоженная "поляна" на берегу речки вот уже последние лет десять стала воскресным домом для Дмитрия Лафицкого. Он и главный спонсор, и тренер, и водитель, а если надо, то и игрок команды "Колос" – лидера чемпионата Овручского района.

"А как вас туда занесло? Вы ж вроде народичские (Народичский район – прим.ред.)", – знакомимся с Дмитрием Ивановичем. "Да у нас на весь район всего три команды. Какой тут чемпионат организуешь, вот и прибились к соседям", – объясняет мужчина.

Дмитрию Лафицкому за 40. Он мелкий предприниматель и ярый фанат футбола. "Я ж в детстве в спортинтернат киевский поступал. Экзамены принимали Федор Медвидь и Виталий Хмельницкий. Но не прошел. Из двух сотен ребят взяли одного паренька из школы "Черноморца", а второго из "Карпат", – детская обида не прошла до сих пор. Но это не отбило охоту играть. Дима бегал за сельскую команду школьником. Потом была армия и развал Союза, а с ней и команды.

Как только прошел кризис 90-х, Дмитрий Иванович засучив рукава начал возрождать в селе футбол. "Зачем оно мне надо? – переспрашивает будто сам у себя Лафицкий. – Приготовьтесь к банальностям. Но выгоды здесь никакой не имею. Как сейчас модно говорить – социальный проект. Я очень люблю свое село и не хочу, чтобы оно умирало. Не хочу, чтобы молодежь сидела в кабаках с пивом и сигаретами. А для этого ребят нужно чем-то заинтересовать. Я заинтересовал тем, что сам больше всего люблю – футболом. За эти годы много было моментов, когда хотелось плюнуть на все и прикрыть команду. Но я не хочу бросать ребят, которые поверили в меня, в мой проект. Хотя, чего скрывать, трудностей хватает…"

Лафицкий восстановил "Колос" лет десять назад. За это время команда всегда играла в высшей лиге районного футбола. Не раз была среди призеров. А сейчас лидер! Стать чемпионом – стимул еще тот. Ведь кроме грамот и медалей тут разыгрывается комплект футбольной экипировки. А это большое подспорье для сельской команды.

"Самый дорогой футболист планеты Неймар зарабатывает 10 200 евро в час. На сколько бы "Колосу" хватило этих денег?" – спрашиваю Дмитрия Ивановича. "Давайте считать. Заявочный взнос – 7000 грн. Экипировка на команду около 10 тысяч. Бутсы, каждый покупает себе. Если у пацанов нет возможности, то ищем на "секондах" обувку. Плюс надо несколько мячей, проезд, бензин, вода, другие мелочи. В целом один выездной матч обходится в 1000-1500 грн. А если брать сумму за сезон, то около 40 тысяч гривен, – ведет подсчет глава клуба. И радуется, что в этом сезоне с формой помог глава Житомирской федерации футбола Руслан Павлюк. Этим он отметил работу Лафицкого в популяризации футбола в регионе. Грамотой от президента ФФУ Андрея Павелко Лафицкий тоже гордится. Что касается трофеев, то тут среди множества наград в домашнем музее на почетном месте две – Кубок федерации Овручского района и Кубок мэра Овруча. "Это когда в финале команду из чемпионата области грохнули", – Дмитрий Иванович показывает фото с церемонии награждения и по глазам видно, что он вновь переживает те захватывающие эмоции.









В любительской команде футболисты без контрактов, поэтому и не получают зарплат. Нет тут и как-таковых трансферов. Зато есть лимит на легионеров. На сезон в заявке 21 человек. Можно вносить троих не жителей района. Два на поле и один в запасе. Дмитрий Лафицкий не скрывает, что он не сторонник олимпийского принципа "Главное не победа, а участие". "Мы должны быть конкурентоспособными, а поэтому приходится приглашать ребят из Овруча, Коростеня, Киева". Как-то за "Колос" играли даже парни из перволигового на тот момент "Борисфена". Финансовую составляющую приглашения легионеров Лафицкий, как истинный президент клуба, не раскрывает. Но тогда парочка американских десяток за игру уходила. Проблема состава вообще болезненный вопрос. Он постоянно меняется – кто-то идет в армию, кто-то уезжает на заработки, кто-то едет учиться. И о костяке речи быть не может. Да в таком режиме особо и не потренируешься. Поэтому футболисты собираются лишь на игру. Разве что летом, когда большинство студентов дома, то могут раз-два в неделю позаниматься.

Звезды мирового футбола не раз попадали на первые полосы газет после нарушения спортивного режима. Как с дисциплиной в "Колосе"? "У нас очень строго. Никто с бодуна не приходит и не позволяет лишнего перед игрой. Это в первую очередь уважение к команде, а также к зрителям. Ведь на наши матчи часто приезжают посмотреть и болельщики из других сел".

Кстати, Дмитрий Иванович вспомнил забавный эпизод, как команде удалось подзаработать. Как-то по весне, из-за погодных условий, к ним попросились на поле сыграть матч областные клубы. А за это подарили мяч.

Лафицкий не жалуется, но видно, что финансовая составляющая немаловажная в дальнейшем существовании команды. Как удалось узнать, многие клубы в районе поддерживают либо громады, либо предприятия, а он единственный в районе тянет все на своих плечах. "Обидно, что никому это не надо. Как-то говорю земляку, состоятельному бизнесмену: "Помоги детям. Мне ничего не давай. Можешь им хоть мяч купить". А он: "А в чем фишка? Что мне с этого будет". – "Да нет тут никакой фишки. Просто детям будет приятно. Ты же здесь вырос. Как горохом об стену…"

MATCHDAY. С утра в день матча у Дмитрия Ивановича телефон разрывается. Команда собирается на выезд за 25 км в село Шоломки против местного "Гарта". "Давно мы у них не выигрывали в гостях. Команда крепкая, неуступчивая", – между телефонными звонками представляет соперника Лафицкий. Он заказывает микроавтобус, спрашивает кто-кого машиной подвезет, огорчается, когда один из лидеров команды из-за семейных обстоятельств не может приехать на игру…

Приезжаем за час до матча. Игроки сходу: "Иванович, сегодня выходи в основе. Ты фартовый". Оказывается, до этого Лафицкий сыграл два матча и "Колос" выиграл – 5:1 и 3:0. Выхода нет, Иванович пошел переодеваться. В это время хозяева поля тырсой делают разметку.

После разминки Дмитрий Лафицкий собирает команду и дает установку на игру: "Поле изрыли кроты, да и трава высоковата – а значит меньше дриблинга. Играем просто, забросами в штрафную. Чаще бьем по воротам. И настрой с первых минут!"

На стадионе небольшая трибуна, подтягивается народ с семечками и пивом. Судьи подъезжают минут за 15 до начала матча.

Перед стартовым свистком главный арбитр обращается к командам: "Играем спокойно, без грубости. В духе честной игры. Уважаем друг друга".

Игроки прислушиваются к пожеланиям. Всего одна желтая карточка будет. Футболисты "Колоса" первыми открыли счет, мастерски исполнив штрафной. Смотрите сами:

Хозяева быстро отыгрались, но перед перерывом снова пропустили. Во втором тайме ласковцы еще забили дважды и праздновали заслуженную победу – 4:1.

Чемпионат района играют по схожей с УПЛ системе. На первом этапе 11 команд сыграли друг с другом, а потом шесть лучших на втором этапе разыгрывают призовые места. После четвертого тура у "Колоса" – 10 очков и первое место, на три больше чем у ближайшего преследователя.

"Какая ваша футбольная мечта?" – философский вопрос под конец нашего знакомства. "Было бы здорово иметь в регионе искусственное большое футбольное поле, на котором можно было играть и тренироваться. А если удастся найти еще и спонсора, то нашей команде было бы по силам замахнуться и на чемпионат области".







Как устроена команда любителей

Президент, тренер и футболист – в одном лице

В заявке на сезон 21 футболист

Бюджет всей команды – около 40 тысяч гривен на сезон

Зарплаты футболистов – в лучшем случае оплата проезда

Приз за победу в чемпионате района – комплект игровой формы

Тренировок между играми нет, тактика определяется перед игрой

На гостевые игры ездят на заказанной маршрутке, либо на своих авто

Раздевалки нет, переодеваются игроки у поля

На сезон 1 комплект формы, за который игрок отвечает и стирает ее сам

Клубного врача нет – на матчах присутствует медик от Федерации

Лимит на "легионеров" из других районов – 3 человека

Давай, Играй!

Компания ДТЭК планирует в 2018 году направить на развитие детского любительского футбола в Украине 7,6 миллиона гривен. Благодаря совместному с "Шахтером" проекту "Давай, играй!", украинские дети получат больше возможностей для занятий футболом, а в будущем, возможно, будут представлять нашу страну на знаменитых стадионах Европы. В 2018 году проект "Давай, играй!" продолжит работать в Курахово, Краматорске, Львове, Доброполье, Донецке, Макеевке, Северодонецке и Мариуполе. Совсем недавно стартовал в городах Зеленодольск (Днепропетровская обл.), Бурштын (Ивано-Франковская обл) и Ивано-Франковск. И позже начнет работу еще в 6 новых городах, поселках и селах: пгт Добротвор, г. Червоноград (Львовская обл.), пгт Белозерское (Донецкая обл.), г. Счастье, пгт Петропавловка (Луганская обл.), с. Демьянов (Ивано-Франковская обл.).

Силами ДТЭК и ФК "Шахтер" будут созданы условия для проведения занятий с детьми на футбольных площадках в городах. Для юных футболистов организуют занятия и регулярные соревнования, для их тренеров-волонтеров – профессиональную подготовку, стажировку и мастер-классы с европейскими специалистами. Спортсменов обеспечат всем необходимым инвентарем и амуницией.