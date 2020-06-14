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Как Зинченко с компанией готовятся к возобновлению чемпионата: "МанСити" выпустил фильм о карантине

14 июня, 20:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Английская Премьер-лига надеется рестартовать на следующей неделе

Самый сильный национальный чемпионат по футболу готовится к возобновлению 17 июня. Пока что клубы английской Премьер-лиги проводят тренировки и контрольные матчи. Узнавайте даты рестарта турниров и чемпионатов в разных видах спорта.

Первый матч после длительного перерыва "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко проведет в среду против "Арсенала": это будет перенесенная встреча 28-го тура АПЛ. К слову, в июне вратарь киевского "Динамо" получил подарок от коллеги из "Манчестер Сити". А чтобы подготовить болельщиков к рестарту сезона, "МанСити" снял целый документальный фильм о том, как клуб жил три месяца карантина.

Документалка получилась довольно живой. Мелькал в нем и наш соотечественник. Кстати, на днях Зинченко вошел в исполком УАФ. Фильм получился длительностью 24 минуты. Смотрите, как один из самых популярных клубов современности готовился к выходу из карантина.

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Тем временем Гвардиола придумал новую роль для украинца Зинченко в "Манчестер Сити".

Смотрите, как "МанСити" обыгрывал "Реал" в плей-офф Лиги чемпионов в конце зимы

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футбол чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

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