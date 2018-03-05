Как звезды украинского футбола докатились до любительской лиги

Сегодня, 11:23

Чумак с Алиевым играют в Боярке, а Воробей с Беликом в Погребах

фото Киевщина Футбольная
фото Киевщина Футбольная

Лучший бомбардир чемпионата Украины 2006 года Эммануэль Окодува сейчас выступает в чемпионате Киевской области за "Сокол" из села Михайловка-Рубежовка.

Окодува – не единственная звезда, которую сейчас можно встретить в любителях. На днях многострадальный полузащитник Евгений Чумак, который еще три года назад играл за "Динамо" в Лиге Европы, объявился в "Старой Боярке". До этого у него были "Говерла", "Торпедо-БелАЗ", "Зирка", "Карпаты", "Днепр" (Могилев), "Десна" (Чернигов). А ведь парню – всего 22. Интересно, что в "Старой Боярке" Евгений (напомним, учившийся на журналиста) стал партнером еще более знаменитого экс-динамовца Александра Алиева, до того "пылившего" в столичном аматорском клубе "Катандзаро".

"Десна" из села Погребы стала бронзовым призером первенства Киевской области-2017 с экс-форвардами сборной Украины – Андреем Воробьем и Алексеем Беликом. А вот чемпионом Закарпатья с ФК "Минай" из одноименного села под Ужгородом стал 31-летний Олег Допилка, бравший "золото" УПЛ-2009 с "Динамо" и игравший в ЛЧ против "Спортинга" и "Ромы".

"После "Зирки" я летал в Азию, были варианты, но не срослось. А в Ужгороде у меня много друзей со времен выступлений в "Говерле". И чтобы форму не терять, остался здесь, – рассказал нам Допилка. – Амбиции вернуться в УПЛ? Даже не знаю. Если бы мне предложили Первую или Вторую лигу Украины, я бы не пошел. У нас тут два прекрасных поля, как ковер. А ехать в Первую лигу и тренироваться на каком-то огороде – я уже не мальчик, чтобы получить от этого удовольствие. А размениваться на 100 долларов не вижу смысла".

Как мы уже сообщали, в январе, играя за "Минай" в футзальном турнире, Допилка прямо во время игры был избит выбежавшими на площадку ультрасами мукачевского "Алекса", "подхватившими эстафету" у игроков своей же команды, применивших рукоприкладство к футболистам "Миная". "Гопота, – говорит о своих обидчиках Олег. – А если бы в массовой драке они кому-то в бок засунули нож? Впрочем, я не разделяю комментарии в интернете: "Быдло!", "Вот оно – лицо Украины". Знаете, на 10 человек один ненормальный всегда найдется".
Алексей Белик, Александр Алиев, Андрей Воробей, Евгений Чумак

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Автор:

Люлька Олег

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