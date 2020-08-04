Какие матчи нельзя пропустить на этой неделе: анонс и прогноз футбольного комментатора. ПОДКАСТ

Прогноз комментатора Кирилла Круторогова на всю футбольную неделю: болеем за "Шахтер" в ЛЕ и за красивый футбол в ЛЧ

Еврокубки возвращаются! Болеем за "Шахтер" в Лиге Европы и за красивый футбол в Лиге чемпионов. Прогноз комментатора Кирилла Круторогова на всю футбольную неделю: какие события ни в коем случае нельзя пропустить в ближайшие дни.

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"Шахтер" – "Вольфсбург"

Лига Европы, 5 августа, среда, в 19:55, канал "Футбол 1", oll.tv

"Шахтер" – "Вольфсбург" онлайн

Этот матч должен был состояться 19 марта в Харькове, но пройдет через четыре с половиной месяца в Киеве. Стоит напомнить, что "горняки" попали в Лигу Европы из группы Лиги чемпионов, успели пройти непростую "Бенфику" и обыграли "волков" на их поле когда пандемия коронавируса едва-едва начинала свое движение по миру, а вместе с ней и только начинались карантинные ограничения.

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За этот долгий период без международного футбола "Шахтер" успел стать чемпионом Украины, а "Вольфсбург" финишировал на седьмом месте Бундеслиги и позже сыграет в квалификации ЛЕ. В восьми заключительных турах после карантина команда Гласнера добыла четыре победы при одной ничьей и трех поражениях. Отметим, что год назад "волки" закончили сезон на позицию выше и набрав на 6 очков больше. Сыграв последний матч чемпионата 27 июня, "Вольфсбург" приступил к тренировкам для подготовки к матчу с "Шахтером" практически через месяц, 25 июля. Интересно, что в случае невыхода в следующий раунд евротурнира ближайшую свою официальную игру они проведут аж 11 сентября.

Вне игры у немцев по-прежнему Игнасио Камачо и Виллиам, они не сыграли бы с чемпионами Украины, даже если бы встреча состоялась в изначально запланированный срок. А основной левый защитник Пауло Отавио травмировал лодыжку в мае и выбыл на длительный период. Тогда как еще один фланговый защитник Кевин Мбабу не прилетел в Киев, потому что перед возвращением к тренировкам у него выявили коронавирус.

"Шахтер" начал целенаправленную подготовку к этому матчу 22 июля после короткой паузы, поэтому игровой тонус команды Луиша Каштру должен быть куда лучше. Огромная потеря перед ответственной встречей – Исмаили, который травмировал крестообразную связку в июне, перенес операцию и готовится к возвращению в конце осени или начале зимы. Точно не сыграет и Владислав Вакула, повредивший плечо. Остальные в строю и рвутся в бой.

ПРОГНОЗ. "Шахтер" был явным фаворитом этой пары и в марте, а после победы на выезде – тем более. Конечно, "горняков" устроит и ничья, но, кажется, они не выйдут на поле с мыслями о задаче-минимум и сделают все, чтобы снова победить и ехать на финальный турнир в соответствующем настроении. Можно поставить на чистую победу "Шахтера" или же на "Шахтер" победит в один мяч или ничья".

"Севилья" – "Рома"

Лига Европы, 6 августа, четверг, в 19:55, канал "Футбол 2", oll.tv

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Одна из самых ярких афиш 1/8 финала Лиги Европы. Встретятся команды, стремящиеся выступать в Лиге чемпионов. И если "Севилья" сыграет в этом турнире в следующем сезоне, то "Рома" Паулу Фонсеки в чемпионате снова пролетела мимо, но все еще может добыть желанную путевку в случае триумфа в ЛЕ. В марте эти команды между собой не сыграли, поэтому они определят победителя за один матч на нейтральном поле – в Дуйсбурге. Кадровые потери у обоих тренеров минимальные – испанцам не поможет основной голкипер Томаш Вацлик, итальянцам – Лоренцо Пеллегрини.

"Севилья" после рестарта Ла Лиги не проиграла ни разу и завершила розыгрыш с серией в 15 матчей без поражений. За этот период они семь раз сыграли вничью, с другой стороны, в шести заключительных турах команда Лопетеги добыла пять побед и пропустила лишь один мяч. "Рома" после карантина трижды проиграла, но этого ни разу не случилось в последних восьми турах. Напоследок команда Фонсеки обыграла даже "Ювентус" на его поле.

ПРОГНОЗ. Очевидно, что мы станем свидетелями напряженного тактического противостояния, в котором огромной может оказаться цена наименьшей ошибки. Думается, стоит ожидать тотал "меньше 2,5". Не исключаю, что основное время завершится ничьей.

"Манчестер Сити" – "Реал"

Лига чемпионов, 7 августа, пятница, в 21:45, канал "Футбол 1", oll.tv

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Если бы этот матч состоялся в изначально запланированную дату, "горожане" выглядели бы однозначным фаворитом пары. Ведь перед карантином они обыграли "Реал" в Мадриде 2:1, и в тот период "сливочные" выглядели откровенно слабыми. Но по прошествии более пяти месяцев ситуация все же выглядит иной. "Реал" после карантина набрал прекрасную форму, ни разу не проиграв и завоевав "золото" Примеры. Команда Зидана действовала достаточно прагматично, но очень уверенно и целенаправленно. "МанСити" завершал чемпионат без особой мотивации, осознавая, что чемпионство им не светит. Однако успели разгромить "Ливерпуль", "Арсенал", "Бернли", "Ньюкасл", "Брайтон", "Уотфорд" и "Норвич" с общим счетом 31:0. Но при этом проиграли "Челси" и "Саутгемптону".

Большая потеря для "Реала" – капитан, безусловный лидер команды и ключевой игрок Серхио Рамос. Также не сыграет в Манчестере Мариано Диас, у которого тест выявил коронавирус. "Горожанам" не поможет Бенжамен Менди, поэтому надеемся увидеть слева в защите Александра Зинченко. Не увидим на поле мы и Серхио Агуэро, а вот это может оказаться проблемой для Пепа.

ПРОГНОЗ. Букмекеры предлагают весьма выгодный коэффициент на то, что "Реал" не проиграет. Быть может, мадридцы в следующий раунд не пройдут, но, думаю, точно не проиграют в Англии.

"Ювентус" – "Лион"

Лига чемпионов, 7 августа, пятница, в 21:45, канал "Футбол 2", oll.tv

Казалось бы, в этой паре было все очевидно сразу после жеребьевки – "Ювентус" фаворит, "Лион" для них не соперник. Но в конце февраля французы неожиданно обыграли дома туринцев, да еще и насухо (1:0), что сделало их шансы на выход в четвертьфинал весьма неплохими. Однако из-за пандемии коронавируса чемпионат Франции остановили после 8 марта, и "ткачи" очень долго были "на простое". С июля они начали проводить товарищеские матчи, работая над возобновлением игрового тонуса, а за неделю до встречи с "Юве" сыграли первую почти что за пять месяцев официальную игру – финал Кубка французской лиги против "ПСЖ". Расписали нулевую ничью в основное время и уступили только в серии пенальти. Складывается впечатление, что "Лион" вполне способен потягаться с итальянцами, учитывая преимущество первой встречи.

Туринцы таки стали чемпионами Италии. Но команда Сарри нажила немало критиков. Многие статистические показатели выглядят значительно хуже в сравнении с результатами под руководством его предшественника. После рестарта чемпионата "Ювентус" шесть раз победил, трижды сыграл вничью и четырежды проиграл. В том числе и в двух заключительных турах сезона, что показало их общую неубедительность.

ПРОГНОЗ. Учитывая победу "Лиона" в первом матче, букмекеры отдают им небольшое преимущество в определении фаворита. Однако будет большой сенсацией, если "Ювентус" не пройдет дальше. Ставка на их проход в четвертьфинал выглядит достаточно привлекательной.

"Барселона" – "Наполи"

Лига чемпионов, 8 августа, суббота, в 21:45, канал "Футбол 2", oll.tv

Каталонцы разочаровали по всем фронтам. Для того, чтобы вовсе остаться без трофеев и капитально опозориться, остается вылететь от "Наполи". В Италии команды расписали ничью (1:1), так что у "блаугранас" имеется преимущество выездного гола. Но их моральный фон точно негативный. Складывается впечатление, что все на "Камп Ноу" ждут смены тренера, и чем скорее это случится, тем лучше. Не сыграют за "Барсу" дисквалифицированные Бускетс и Видаль, а также травмированные Дембеле, Умтити, Араухо и Тодибо.

Гаттузо доказал, что умеет правильно настроить команду, как следствие – завоеванный сразу после карантина Кубок Италии. Думается, с точки зрения мотивации у "партенопеи" не будет никаких проблем, и они точно постараются попить крови у хозяев.

ПРОГНОЗ. Любителям риска можно попробовать поставить на проход "Наполи", шанс у гостей действительно есть. Голов в обоих таймах не будет – также интересный вариант.

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