Какие турниры УЕФА перенесены или отменены: полный список

Новые даты получил только Евро-2020 - остальные турниры остаются в подвешенном состоянии

Официальный сайт УЕФА опубликовал новые данные по перенесенным турнирам под эгидой организации. Как сообщалось ранее, новые даты проведения имеет лишь финальный турнир чемпионата Европы 2020 года, который должен пройти 11 июня – 11 июля 2021 года. Остальные турниры либо отложены на неопределенный срок, либо отменены. Отдельно отметим, что под вопросом проведение осенью матчей Лиги наций в связи с неопределенностью со стыковыми матчами Евро-2020.

Следующее заседание исполнительного комитета УЕФА, где будут рассматривать новые даты турниров, состоится 27 мая.

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Мужские турниры УЕФА для сборных

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Евро-2020

Стыковые матчи

Текущий статус: Отложены

Финальный турнир

Текущий статус: Перенесен

Последняя информация: Перенесен на 11 июня – 11 июля 2021 года

Чемпионат Европы-2019/21 среди молодежи

Отборочный раунд

Текущий статус: Отложен

Финальный турнир – Венгрия и Словения

Текущий статус: На рассмотрении

Последняя информация: Исполнительный комитет УЕФА рассмотрит варианты 27 мая 2020 года

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Чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет

Отборочный раунд

Текущий статус: Отложен

Финальный турнир – Северная Ирландия

Текущий статус: Отложен

Чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 17 лет

Элитный раунд

Текущий статус: Отменен

Финальный турнир – Эстония

Текущий статус: Отменен

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Товарищеские матчи

Март-июнь 2020 года

Текущий статус: Отложены

Лига наций-2020/21

Групповой этап

Текущий статус: На рассмотрении

Последняя информация: Расписание пересматривается в связи с необходимостью переноса стыковых матчей Евро

Финальный турнир

Текущий статус: На рассмотрении

Последняя информация: Расписание пересматривается в связи с необходимостью переноса стыковых матчей Евро

Кубок регионов-2020/21

Предварительный раунд

Текущий статус: Отложен

Последняя информация: Один мини-турнир отложен; новые даты на рассмотрении.

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Женские турниры УЕФА для сборных

Евро-2021 среди женщин

Групповой этап квалификации и стыковые матчи

Последняя информация: Оставшиеся матчи группового этапа пройдут во время окон ФИФА для женских международных матчей в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Стыковые матчи перенесены на апрель 2021 года.

Финальный турнир – Англия

Текущий статус: Перенесен

Последняя информация: Перенесен на 6-31 июля 2022 года

Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 19 лет

Элитный раунд

Текущий статус: Отменен

Финальный турнир – Грузия

Текущий статус: Отменен

Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет

Элитный раунд

Текущий статус: Отложен

Последняя информация: Новые даты на рассмотрении

Финальный турнир – Швеция

Текущий статус: Отложен

Последняя информация: Новые даты на рассмотрении

Клубные турниры УЕФА

Лига чемпионов-2019/20

1/8 финала

Текущий статус: Отложена

Последняя информация: Рабочая группа УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Европейских лиг рассматривает перенос

Финал – Стамбул

Текущий статус: Отложен

Лига Европы-2019/20

1/8 финала

Текущий статус: Отложена

Последняя информация: Рабочая группа УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Европейских лиг рассматривает перенос

Финал – Гданьск

Текущий статус: Отложен

Лига чемпионов-2019/20 среди женщин

1/4 финала

Текущий статус: Отложена

Последняя информация: Рабочая группа по женским турнирам рассматривает перенос

Финал – Вена

Текущий статус: Отложен

Суперкубок УЕФА-2020 – Порту

Текущий статус: На рассмотрении

Последняя информация: Дата пересматривается в связи с переносом финала Лиги чемпионов и финала Лиги Европы

Юношеская лига УЕФА-2019/20

1/8 и 1/4 финала

Текущий статус: Отложены

Финальная стадия – Ньон

Текущий статус: Отложена

Футзальные турниры УЕФА

Евро-2022 по футзалу

Стыковые матчи квалификации

Текущий статус: Отложены

Финальная стадия – Нидерланды

Текущий статус: Изначальные даты в силе

Последняя информация: Финальная стадия пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах

Чемпионат мира-2020 по футзалу

Стыковые матчи квалификации

Текущий статус: Отложены

Лига чемпионов-2019/20 по футзалу

Финальная стадия – Минск

Текущий статус: Отложена

Евро-2021 по футзалу среди женщин

Предварительный раунд

Текущий статус: Отложен

Евро-2021 по футзалу среди юношей до 19 лет

Текущий статус: Будет объявлен позже

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