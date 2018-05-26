Каким увидели Киев финалистки женской Лиги чемпионов: фото из соцсетей футболисток

Сегодня, 14:44

Футболистки "Лиона" и "Вольфсбурга" сделали несколько фотографий в центре Киева

Финалистки женской Лиги чемпионов прогуливаются в Киеве. Фото Instagram
Финалистки женской Лиги чемпионов прогуливаются в Киеве. Фото Instagram

Киев на этой неделе – столица европейского футбола. В субботу в финале Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". А 24 мая на стадионе "Динамо" прошел финал женской Лиги чемпионов, в котором французский "Лион" победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 4:1, причем все голы были забиты в дополнительное время.

Напомним, что на 93-й минуте Пернилле Хардер вывела "Вольфсбург" вперед, однако через несколько минут немецкий клуб остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получила Александра Попп. И "Вольфсбург" посыпался. Футболистки французского клуба забили четыре мяча: отличились Амандин Анри, Эжени Ле Сомме, Ада Хегерберг и Камиль Абили. "Лион" выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в пятый раз в истории – это тоже рекорд.

Мы просмотрели социальные сети всех участниц финала и сделали для вас подборку фотографий, которые футболистки сделали в Киеве.

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Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая. Кстати, матч покажут также в фан-зоне на Контрактовой площади.
Лига чемпионов, женский футбол

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Источник:

Сегодня|Спорт

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